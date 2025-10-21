Защитник «Торпедо» Бойков: «Гольф приносит ментальное расслабление, но это тяжелый спорт. Вроде смотришь: а что такого? Нужно просто ударить клюшкой по мячику. Но это игра одного миллиметра»

Защитник «Торпедо» Сергей Бойков рассказал об увлечении гольфом.

– Во время периода в Северной Америке ты увлекался гольфом в свободное время. Чем тебе понравился этот вид спорта?

– Да, я частенько играл в гольф. Он приносит ментальное расслабление. Гуляешь вокруг леса, да и не просто гуляешь, а еще что-то делаешь.

Это тоже тяжелый спорт. Поначалу вроде смотришь: а что такого? Нужно просто ударить клюшкой по мячику. А потом понимаешь, что это игра одного миллиметра. Наклон на один миллиметр в одну или другую сторону может кардинально поменять твой удар.

– Сейчас выбираешься поиграть в гольф?

– Во-первых, нет времени. Во-вторых, в России тяжелее найти поля.

В-третьих, если находишь, там клюшки праворукие почему-то, а я левша. Многие хоккеисты, которые играют под левую руку, в гольфе выбирали праворукую клюшку. Я попробовал – нет, не мое.

– Сейчас есть набирающий обороты падел. Играл в него?

– Нет, не пробовал. Не дошло до этого, – заявил Бойков .