  Тамбиев о домашней серии «Адмирала»: «50% очков – мало, надо больше брать. Если скажу, что все хорошо – это будет лицемерие»
Тамбиев о домашней серии «Адмирала»: «50% очков – мало, надо больше брать. Если скажу, что все хорошо – это будет лицемерие»

Леонид Тамбиев посетовал на плохую игру «Адмирала» дома.

«Адмирал» на своем льду уступил «Северстали» (1:4) в FONBET КХЛ.

– Впереди у вас – непростой календарь: два матча в Казани, два – в Уфе, потом Хабаровск и дома – «Металлург».

– Календарь сложный, конечно. Но нет простых соперников в КХЛ, и тем более для нас. Ну, будем доставать из игроков. А для чего тогда тренерский штаб нужен? Будем вытаскивать…

– Почему у «Адмирала» не идет большинство? А ведь год назад вы были одними из лучших в лиге.

– Не скажу что‑то новое. Как многие тренеры заявляют: мы вчера работали на тренировке над этим, сегодня… Мы тоже работаем. Показывали соперника, как против него играть, когда он в меньшинстве. Ну как им в голову залезть?

Да, согласен, два нереализованных большинства во втором периоде стали ключевыми. Конечно, ребята это понимают. Но понимать мало, надо делать. Мы отрабатываем моменты, занимаемся большинством, сколько нам хватает тренировочного процесса.

Но это идет у нас волнообразно. Вот «Ладе» мы забили четыре гола в большинстве, вышли на четвертое место по реализации в лиге. А сейчас не знаю, куда скатились – не смотрел еще.

Мы все анализируем и считаем, но от этого не легче. Все время цифры перед глазами. Но повторю, забей мы первыми, реализуя большинство, то на кураже могли вырвать победу. Потому что игра нам во многих моментах давалась. Мог быть другой результат, но забил соперник.

– Как вы оцените домашнюю серию: «Лада», «Спартак» и «Северсталь»?

– Сегодня не хватило голов. Главное, чтобы создание голевых моментов перенеслось на выездную серию. Реализация придет, но работать надо. Я другого рецепта в тренировочном процессе не вижу. А саму серию оценю не очень. Мы дома взяли 50% очков. Это мало. Надо больше брать. Если скажу, что все хорошо – это будет лицемерие.

Меня больше содержание игры волнует, а также игра отдельных хоккеистов, которые призваны делать результат, помогать команде. Пока мы ждем, уговариваем, не давим, направляем. Хотелось, чтобы игроки начали бы решать эпизоды и забивать. А как им еще об этом сказать? – сказал главный тренер «Адмирала» Тамбиев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
