Тренер футбольного ЦСКА Федотов поздравил хоккейный с победой в Кубке Гагарина: «Мы единое целое. Как все говорят, ЦСКА всегда будет первым»

Теги ЦСКА ЦСКА премьер-лига Россия Кубок Гагарина Владимир Федотов Матч ТВ Хоккей

Тренер футбольного ЦСКА Владимир Федотов поздравил хоккейный с победой в Кубке Гагарина.

Хоккейный ЦСКА в субботу выиграл у «Ак Барса» в 7-м матче финальной серии плей‑офф и взял Кубок Гагарина.

«Мы единое целое! Единое общество! Эта победа важна для всего ЦСКА.

Как все говорят, ЦСКА всегда будет первым. Держали кулачки за них», — сказал Федотов.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shark_snt
Примазался. С тебя Кубок, Федот.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tommy_hell_trigger
Ответ Ковид 07.10.52
Какое отношение к настоящему армейскому спорту имеют нынешние команды, которые прихватизировали имя ЦСКА? Никакого....только дискредитируют нашу армию, которая выполняет задачи СВО....
Че не на фронте-то, задачи не выполняешь?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Девчонки из ЦСКА в гандболе ещё сегодня кубок выиграли!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Махач Хачикян
Ответ Ковид 07.10.52
Какое отношение к настоящему армейскому спорту имеют нынешние команды, которые прихватизировали имя ЦСКА? Никакого....только дискредитируют нашу армию, которая выполняет задачи СВО....
Да ладно не расстраивайся отскочили от ростовских пацанов но Зенит порвет в сл туре И кстати спартачок тоже только бренд а так лукойл сплошной не народный
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fatty Toni
Ответ Shark_snt
Примазался. С тебя Кубок, Федот.
Когда своих побед нет, то можно и примазаться)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Чудесный день!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Ответ tommy_hell_trigger
Че не на фронте-то, задачи не выполняешь?
Как всегда...аргументов нет по теме, надо на личность переходить....потом на соседских коров....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Ответ Махач Хачикян
Да ладно не расстраивайся отскочили от ростовских пацанов но Зенит порвет в сл туре И кстати спартачок тоже только бренд а так лукойл сплошной не народный
У вас наоборот....про соседских коров, потом на личность....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий