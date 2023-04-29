Тренер футбольного ЦСКА Федотов поздравил хоккейный с победой в Кубке Гагарина: «Мы единое целое. Как все говорят, ЦСКА всегда будет первым»

Тренер футбольного ЦСКА Владимир Федотов поздравил хоккейный с победой в Кубке Гагарина.

Хоккейный ЦСКА в субботу выиграл у «Ак Барса» в 7-м матче финальной серии плей‑офф и взял .

«Мы единое целое! Единое общество! Эта победа важна для всего ЦСКА.

Как все говорят, ЦСКА всегда будет первым. Держали кулачки за них», — сказал .

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