Тренер футбольного ЦСКА Федотов поздравил хоккейный с победой в Кубке Гагарина: «Мы единое целое. Как все говорят, ЦСКА всегда будет первым»
Тренер футбольного ЦСКА Владимир Федотов поздравил хоккейный с победой в Кубке Гагарина.
Хоккейный ЦСКА в субботу выиграл у «Ак Барса» в 7-м матче финальной серии плей‑офф и взял Кубок Гагарина.
«Мы единое целое! Единое общество! Эта победа важна для всего ЦСКА.
Как все говорят, ЦСКА всегда будет первым. Держали кулачки за них», — сказал Федотов.
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