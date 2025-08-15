Коньков о «Динамо»: «Сохранило лидеров, подписало Гусева, увеличилась длина скамейки. Теперь есть реальные шансы на Кубок Гагарина»

Сергей Коньков высоко оценил шансы «Динамо» на Кубок Гагарина.

– «Динамо» в любом случае подписало бы соглашение с Гусевым . Просмотровый контракт был формальностью, а заключение полноценного было делом времени. Видимо, динамовцы разобрались с бюджетом и нашли деньги на новый контракт.

– Чего стоит ждать от команды в будущем сезоне?

– Самое главное, что «Динамо» сохранило лидеров, так еще и получилось точечно усилиться. Получается, что главные задачи на межсезонье выполнены.

Увеличилась длина скамейки, в команде стало больше игроков, способных приносить результат. Считаю, что «Динамо» провело уверенную селекцию этим летом.

Теперь у «Динамо » есть реальные шансы на Кубок Гагарина . Важно, чтобы в команде был сплоченный коллектив. Когда у команды есть одна цель и понимание, куда двигаться, ей все по плечу, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.