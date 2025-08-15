  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Коньков о «Динамо»: «Сохранило лидеров, подписало Гусева, увеличилась длина скамейки. Теперь есть реальные шансы на Кубок Гагарина»
2

Коньков о «Динамо»: «Сохранило лидеров, подписало Гусева, увеличилась длина скамейки. Теперь есть реальные шансы на Кубок Гагарина»

Сергей Коньков высоко оценил шансы «Динамо» на Кубок Гагарина.

– «Динамо» в любом случае подписало бы соглашение с Гусевым. Просмотровый контракт был формальностью, а заключение полноценного было делом времени. Видимо, динамовцы разобрались с бюджетом и нашли деньги на новый контракт.

– Чего стоит ждать от команды в будущем сезоне?

– Самое главное, что «Динамо» сохранило лидеров, так еще и получилось точечно усилиться. Получается, что главные задачи на межсезонье выполнены.

Увеличилась длина скамейки, в команде стало больше игроков, способных приносить результат. Считаю, что «Динамо» провело уверенную селекцию этим летом.

Теперь у «Динамо» есть реальные шансы на Кубок Гагарина. Важно, чтобы в команде был сплоченный коллектив. Когда у команды есть одна цель и понимание, куда двигаться, ей все по плечу, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoНикита Гусев
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoСергей Коньков
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Курдин об окладе Гусева в 45 млн рублей: «Никита не жадный, за деньгами не гонится. За попадание в топ-3 бомбардиров возможны бонусы, так что на голом окладе Гусь не должен остаться»
12сегодня, 12:26
Артюхин о пробном контракте Гусева с «Динамо»: «Не думаю, что наносит удар по имиджу КХЛ. Клуб нашел лазейку, главное, чтобы другие этим не пользовались»
213 августа, 18:53
Вайсфельд о «Салавате» и Ливо: «Удивляет политика КХЛ. Нужно запретить расторжение контрактов по инициативе клуба»
2612 августа, 17:59
Главные новости
Потуральски о мнении, что он может побить рекорд Ливо: «Ценю оптимизм. Постараюсь сделать все, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Омск, не зацикливаюсь на индивидуальных успехах»
12 минут назад
Плющев о работе в сборной: «На ЧМ-2003 должен был попасть в топ-8, задачу выполнил. Мне устроили показательную порку, в ФХР договорились, что Плющев захватил власть, все делал сам»
6сегодня, 18:47
Гендиректор «Авангарда»: «Хотим стоить дороже, звучать масштабнее, чем просто в Омске. Нужен федеральный бренд»
сегодня, 18:17
Кубок Минска. «Металлург» обыграл минское «Динамо» – 3:1
6сегодня, 18:14
Якушев о российском хоккее: «Мы в изоляции, варимся в собственном соку, много отрицательных моментов. Но КХЛ развивается в лучшую сторону»
4сегодня, 18:01
Хартли приступил к работе с «Локомотивом». Красковский и Береглазов отреагировали: «Сильный специалист, психолог. Много деталей, будем все впитывать»
2сегодня, 17:30
Захаркин в СКА пользуется доверием Ларионова, участвует в тренировках и трансферах. Он предложил оставить Плотникова и Зыкова в клубе («Матч ТВ»)
5сегодня, 17:15
Гернат вернется в расположение «Локомотива» на следующей неделе. Защитник может сыграть в Кубке Блинова (Артур Хайруллин)
4сегодня, 16:59
Гендиректор «Авангарда» про 36 млн рублей в год у Луи Робитайла: «Приглашая иностранца, мы платим больше, это нормально. ВХЛ для канадского тренера – риск и авантюра»
2сегодня, 16:28
«Подбирай шайбу и в воротину». Путину показали хоккейную школу в Магадане
37сегодня, 15:48Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Коламбус» подписал контракт с Хантом на год. У 23-летнего защитника 1 матч за «Миннесоту» в прошлом сезоне
27 минут назад
Завгородний о сборах в Минске: «Здесь круто! Хороший город, много зелени, природа чистая, настоящая. Очень большая велосипедная дорожка»
45 минут назад
Якупов о «Шанхае»: «Мне без разницы, что происходит с «Куньлунем». Искусственно созданная команда, держит курс на Китай. В Петербурге будет непросто, у СКА большая армия болельщиков»
1сегодня, 17:44
«Детройт» подписал контракт с Хэмоником на год с зарплатой 1 млн долларов. У защитника 242 очка в 900 матчах в НХЛ
сегодня, 16:49
«Барыс» арендовал Бреуса у «Торпедо» на сезон
сегодня, 16:12
Ковальчук дал совет молодым хоккеистам: «Ставить перед собой цель, идти к ней, не сбиваться с пути. В современном мире много факторов, которые могут увести не в ту сторону»
сегодня, 15:59
Артюхин о селекции «Спартака»: «Можно поставить пятерку. Подписали Тодда, Ружичка остался, это огромное усиление. Полуфинал будет отличным результатом, учитывая бюджет клуба»
3сегодня, 15:25
Плющев об уходе Ливо из «Салавата»: «Один из лучших снайперов КХЛ, от таких игроков не отказываются. «Трактор» сделал хорошее приобретение»
1сегодня, 15:12
Агент Шикина о расторжении контракта с «Сочи»: «Для нас это стало неожиданным. От руководства сигналы были, что Дмитрий чуть ли не первым номером будет, а по итогу такая ситуация»
сегодня, 14:59
Гендиректор «Авангарда» об уходе Ткачева: «То, что требует Ги Буше, не совсем подходит Володе. Уверен, что в «Металлурге» у него все получится, они играют в другой хоккей»
9сегодня, 12:55