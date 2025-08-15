Коньков о «Динамо»: «Сохранило лидеров, подписало Гусева, увеличилась длина скамейки. Теперь есть реальные шансы на Кубок Гагарина»
– «Динамо» в любом случае подписало бы соглашение с Гусевым. Просмотровый контракт был формальностью, а заключение полноценного было делом времени. Видимо, динамовцы разобрались с бюджетом и нашли деньги на новый контракт.
– Чего стоит ждать от команды в будущем сезоне?
– Самое главное, что «Динамо» сохранило лидеров, так еще и получилось точечно усилиться. Получается, что главные задачи на межсезонье выполнены.
Увеличилась длина скамейки, в команде стало больше игроков, способных приносить результат. Считаю, что «Динамо» провело уверенную селекцию этим летом.
Теперь у «Динамо» есть реальные шансы на Кубок Гагарина. Важно, чтобы в команде был сплоченный коллектив. Когда у команды есть одна цель и понимание, куда двигаться, ей все по плечу, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.