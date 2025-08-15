  • Спортс
Якушев о российском хоккее: «Мы в изоляции, варимся в собственном соку, много отрицательных моментов. Но КХЛ развивается в лучшую сторону»

Александр Якушев заявил, что КХЛ развивается, несмотря на отстранение сборных.

Напомним, с 2022 года россияне не участвуют в турнирах по эгидой ИИХФ.

«Развивается в лучшую сторону. Очень много команд, которые реально могут завоевать Кубок Гагарина. Это говорит о развитии КХЛ.

И это несмотря на то, что мы сейчас в изоляции. Мы варимся в собственном соку, а это тоже, конечно, отрицательно сказывается. Много отрицательных моментов, которые, конечно, нежелательны для развития хоккея.

И тем не менее я считаю, все идет в хорошем направлении», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев в подкасте «PARI с Ларионовым». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
