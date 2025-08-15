Гендиректор «Авангарда»: «Хотим стоить дороже, звучать масштабнее, чем просто в Омске. Нужен федеральный бренд»

Гендиректор «Авангарда» рассказал, как клуб хочет расширять свой бренд в России.

– Клуб организует мероприятия для журналистов в Петербурге, в Москве. Есть ли цель у «Авангарда» расширять бренд и работать не только на омскую аудиторию, но и на федеральном уровне?

– Абсолютно точно есть. Жизнь диктует свои требования, мы хотим стоить дороже и иметь у себя партнеров высокого уровня. Чтобы на этот уровень выйти, нужно звучать масштабнее, чем просто в Омске.

При этом мы никогда не будем отрываться от наших болельщиков и забывать, для кого играем. Но такие мероприятия позволяют нам и нашим партнерам показать совместную работу.

Буквально сегодня обсуждали идею провести еще одно мероприятие в Москве для потенциальных партнеров. Возможно, это будет бизнес-эвент на стыке образования и бизнеса, чтобы показать себя как «товар лицом».

Все эти действия направлены на то, чтобы бренд становился федеральным и более масштабным, – сказал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .