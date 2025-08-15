«Шанхай» заплатит около 55 млн рублей Квинни за год. У форварда 36 очков в 50 матчах АХЛ в прошлом сезоне (Артур Хайруллин)

Зарплата Гэйджа Квинни в «Шанхай Дрэгонс» – около 55 млн рублей в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

30-летний форвард выступал за «Вегас » с 2020 года. Американец провел 3 матча за основную команду в сезоне-2019/20 и с тех пор не играл на уровне НХЛ .

В АХЛ на счету Квинни 409 матчей с учетом плей-офф и 291 (119+172) очко.

В прошлом сезоне на счету форварда 36 (9+27) баллов в составе «Хендерсона» за 50 игр при полезности «минус 24».