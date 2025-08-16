«Трактор» намекнул на подписание Ливо: «Всем жарких выходных! 🔥 Или счастЛивых?»

«Трактор» намекнул на подписание контракта с форвардом Джошем Ливо.

Ранее агент 32-летнего канадского форварда Иван Ботев подтвердил переход экс-игрока «Салавата » в челябинский клуб.

«Всем жарких выходных! 🔥 Или счастЛивых?» – говорится в сообщении в телеграм-канале «Трактора ».

