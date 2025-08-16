«Трактор» намекнул на подписание Ливо: «Всем жарких выходных! 🔥 Или счастЛивых?»
«Трактор» намекнул на подписание контракта с форвардом Джошем Ливо.
Ранее агент 32-летнего канадского форварда Иван Ботев подтвердил переход экс-игрока «Салавата» в челябинский клуб.
«Всем жарких выходных! 🔥 Или счастЛивых?» – говорится в сообщении в телеграм-канале «Трактора».
Переход Ливо в «Трактор» – идеальное решение. Забудьте про скандалы
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Трактора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости