«Трактор» намекнул на подписание Ливо: «Всем жарких выходных! 🔥 Или счастЛивых?»

«Трактор» намекнул на подписание контракта с форвардом Джошем Ливо.

Ранее агент 32-летнего канадского форварда Иван Ботев подтвердил переход экс-игрока «Салавата» в челябинский клуб. 

«Всем жарких выходных! 🔥 Или счастЛивых?» – говорится в сообщении в телеграм-канале «Трактора». 

Переход Ливо в «Трактор» – идеальное решение. Забудьте про скандалы

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Трактора»
