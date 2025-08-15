Ковальчук дал совет молодым хоккеистам: «Ставить перед собой цель, идти к ней, не сбиваться с пути. В современном мире много факторов, которые могут увести не в ту сторону»
Илья Ковальчук рассказал молодым хоккеистам, как нужно добиваться успеха.
– Какой главный совет вы бы дали сейчас молодым хоккеистам?
– Не сбиваться с пути. Ставить перед собой цель и идти к ней. Это самое важное. В современном мире очень много факторов, которые могут увести не в ту сторону.
А ради того, чтобы чего-то достичь, нужно от много отказаться. Кто эту истину быстрее поймет, у того обязательно все получится.
И, конечно, еще очень важно, чтобы рядом с тобой на протяжении карьеры были правильные люди, – сказал экс-нападающий клубов НХЛ и КХЛ, олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
