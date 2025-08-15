  • Спортс
  Якупов о «Шанхае»: «Мне без разницы, что происходит с «Куньлунем». Искусственно созданная команда, держит курс на Китай. В Петербурге будет непросто, у СКА большая армия болельщиков»
Якупов о «Шанхае»: «Мне без разницы, что происходит с «Куньлунем». Искусственно созданная команда, держит курс на Китай. В Петербурге будет непросто, у СКА большая армия болельщиков»

Наиль Якупов высказался о популярности «Шанхая» в Петербурге.

– Мне, честно говоря, без разницы, что происходит с «Куньлунем», потому что это никак не отразится на мне, я выступаю за другую команду. Не хочу глубоко влезать в эту тему. Конечно, когда сообщили эту новость, я чуть-чуть обалдел.

Но не сказать, что сильно удивился. У нас много чего может произойти, межсезонье – тому пример. «Витязь» вообще исчез из КХЛ. Раз «Куньлунь» переехал в Петербург, взял другое название, значит, у него были резоны так сделать. Мне есть о чем переживать, помимо этого, есть чем заняться.

– Не следите за судьбой команд, за которые раньше выступали?

– У меня есть знакомые из этих команд, у которых я узнаю новости, когда общаемся. А так я больше слежу за футбольными новостями: Английская Премьер-лига, инсайдер Фабрицио Романо – эти темы меня интересуют.

– Как думаете, «Шанхай» способен привлечь внимание публики в Петербурге, где вы когда-то играли за СКА?

– Тяжело им будет. В городе давно существует СКА, у которого большая армия болельщиков. А тут – новая, искусственно созданная команда, которая к тому же, как я понял, держит курс на Шанхай.

Самому интересно, какая будет заполняемость на матчах «Дрэгонс». Они же будут играть на «СКА-Арене», самой большой в Европе. Раньше, когда они играли в Мытищах, не так много народу на них ходило.

С другой стороны, я знаю руководителей китайского клуба, они раньше были в «Авангарде», это амбициозные люди, ставят максимальные цели.

Уверен, они сделают так, что «Шанхай» будет непросто существовать в Петербурге, но постарается оставить свой след, – сказал нападающий «Авангарда», ранее выступавший за «Куньлунь». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
