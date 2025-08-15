Хартли приступил к работе с «Локомотивом». Красковский и Береглазов отреагировали: «Сильный специалист, психолог. Много деталей, будем все впитывать»

Боб Хартли провел первую тренировку с хоккеистами «Локомотива».

Занятия на льду продлились более полутора часов. По окончании тренировки игроки ярославского клуба поделились впечатлениями.

«Много деталей. Будем по техничку все понимать, впитывать. Готовимся работаем», – сказал нападающий Павел Красковский .

«Отличный опыт. Сильный специалист, психолог. Очень много уделяет внимания деталям», – отметил защитник Алексей Береглазов .