  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хартли приступил к работе с «Локомотивом». Красковский и Береглазов отреагировали: «Сильный специалист, психолог. Много деталей, будем все впитывать»
1

Хартли приступил к работе с «Локомотивом». Красковский и Береглазов отреагировали: «Сильный специалист, психолог. Много деталей, будем все впитывать»

Боб Хартли провел первую тренировку с хоккеистами «Локомотива».

Занятия на льду продлились более полутора часов. По окончании тренировки игроки ярославского клуба поделились впечатлениями. 

«Много деталей. Будем по техничку все понимать, впитывать. Готовимся работаем», – сказал нападающий Павел Красковский.  

«Отличный опыт. Сильный специалист, психолог. Очень много уделяет внимания деталям», – отметил защитник Алексей Береглазов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Новости Ярославля и Ярославкой области»
logoБоб Хартли
logoКХЛ
logoАлексей Береглазов
logoПавел Красковский
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Зарипов об иностранных тренерах в КХЛ: «Нужно ввести рамки, которые нельзя переходить. Как лимит на легионеров, что‑то такое»
40сегодня, 11:01
Давыдов об иностранных тренерах: «Я не противник Хартли, Буше или Галлана. Но конкуренция должна быть равной. А пока канадцам разрешается все, тогда как наши – под постоянным током»
9сегодня, 04:40
Роман Скворцов: «У ЦСКА вновь поворотный сезон, основательная команда быстро построиться не может. «Локомотив» выглядит сильнее, клуб практически сохранил чемпионский состав»
4вчера, 20:57
Главные новости
Кубок Минска. «Металлург» обыграл минское «Динамо» – 3:1
62 минуты назад
Якушев о российском хоккее: «Мы в изоляции, варимся в собственном соку, много отрицательных моментов. Но КХЛ развивается в лучшую сторону»
15 минут назад
Якупов о «Шанхае»: «Мне без разницы, что происходит с «Куньлунем». Искусственно созданная команда, держит курс на Китай. В Петербурге будет непросто, у СКА большая армия болельщиков»
32 минуты назад
Захаркин в СКА пользуется доверием Ларионова, участвует в тренировках и трансферах. Он предложил оставить Плотникова и Зыкова в клубе («Матч ТВ»)
2сегодня, 17:15
Гернат вернется в расположение «Локомотива» на следующей неделе. Защитник может сыграть в Кубке Блинова (Артур Хайруллин)
4сегодня, 16:59
«Детройт» подписал контракт с Хэмоником на год с зарплатой 1 млн долларов. У защитника 242 очка в 900 матчах в НХЛ
сегодня, 16:49
Гендиректор «Авангарда» про 36 млн рублей в год у Луи Робитайла: «Приглашая иностранца, мы платим больше, это нормально. ВХЛ для канадского тренера – риск и авантюра»
2сегодня, 16:28
«Подбирай шайбу и в воротину». Путину показали хоккейную школу в Магадане
37сегодня, 15:48Фото
Эндрю Потуральски: «Российская культура просто невероятна. Архитектура Петербурга – то, чего я нигде не встречал раньше, на сборах постоянно выходим гулять, чтобы насладиться городом»
11сегодня, 14:53
Гендиректор «Авангарда» об агенте Ткачева: «Бабаев экспрессивный, не стесняется в выражениях. Но конфликта у меня с ним нет, я прекрасно понимаю его реакцию»
6сегодня, 14:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Барыс» арендовал Бреуса у «Торпедо» на сезон
сегодня, 16:12
Ковальчук дал совет молодым хоккеистам: «Ставить перед собой цель, идти к ней, не сбиваться с пути. В современном мире много факторов, которые могут увести не в ту сторону»
сегодня, 15:59
Артюхин о селекции «Спартака»: «Можно поставить пятерку. Подписали Тодда, Ружичка остался, это огромное усиление. Полуфинал будет отличным результатом, учитывая бюджет клуба»
3сегодня, 15:25
Плющев об уходе Ливо из «Салавата»: «Один из лучших снайперов КХЛ, от таких игроков не отказываются. «Трактор» сделал хорошее приобретение»
1сегодня, 15:12
Агент Шикина о расторжении контракта с «Сочи»: «Для нас это стало неожиданным. От руководства сигналы были, что Дмитрий чуть ли не первым номером будет, а по итогу такая ситуация»
сегодня, 14:59
Гендиректор «Авангарда» об уходе Ткачева: «То, что требует Ги Буше, не совсем подходит Володе. Уверен, что в «Металлурге» у него все получится, они играют в другой хоккей»
8сегодня, 12:55
Плющев о встрече Путина и Трампа: «Стороны настраиваются на повторные контакты. Не исключаю, что вопрос российского хоккея может быть поднят в ближайшем общении»
3сегодня, 11:59
Сергачев встретился с юными спортсменами в Лихославле и поучаствовал в чаепитии с карельскими калитками – пирожками из ржаного теста
сегодня, 11:42
Максим Афиногенов: «Медведев очень много сделал для нашей хоккейной лиги, всегда помогает ребятам. Желаем ему здоровья и сил для реализации его планов»
1сегодня, 10:43
Михайлов о том, поднимут ли на встрече Путина и Трампа тему хоккейных матчей: «Мне бы этого хотелось. Но там будут решаться более глобальные вопросы, чем спортивного плана»
1сегодня, 09:59