Генменеджер «Монреаля» о Демидове: «Он не один в центре внимания. От Сузуки ждут 100 очков, от Кофилда – 40 голов, от Хатсона – прорыва, от Слафковски – нового уровня игры»

Кент Хьюз высказался давлении на Ивана Демидова в «Монреале».

«В случае с Иваном ему поможет то, что у нас целая группа молодых игроков, от которых болельщики ждут большого прогресса. От Сузуки ждут, что он станет первым за много лет, кто наберет 100 очков. От Коула Кофилда ждут 40 голов.

От Хатсона – прорыва. От Слафковски – нового уровня игры. Так что у нас в команде есть целая группа молодых хоккеистов, от которых ждут многого, и Иван не в одиночку в центре внимания, как это бывает в некоторых клубах, куда новичок приезжает в роли «спасителя»

Большинство молодых игроков приходят в НХЛ с желанием доказать себе, семье и критикам, что они достойны этого уровня. Но когда они обретают уверенность и понимают, что им здесь место, происходит незаметный сдвиг – они начинают думать о победах.

И когда они хотя бы прикоснутся к шансу выиграть Кубок или подойдут близко к этому, это становится настоящей одержимостью, куда более важной, чем личные рекорды, вроде 100 очков или 40 голов.

Поэтому мы и говорим нашей молодежи: не ждите слишком долго, чтобы взять на себя ответственность», – сказал генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
