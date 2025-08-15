«Барыс» арендовал Бреуса у «Торпедо» на сезон
Дмитрий Бреус перешел из «Торпедо» в «Барыс» на правах аренды.
Срок соглашения казахстанского клуба с 21-летним защитником рассчитан до 31 мая 2026 года.
В прошлом сезоне на счету Бреуса 2 (1+1) очка в 17 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ в составе «Торпедо».
Защитник выступал за сборную Казахстана на ЧМ-2025 в мае.
