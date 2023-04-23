Соломатин развернул баннер в поддержку подразделения «Эспаньола» на матче ЦСКА – «Ак Барс»

Теги ЦСКА Локомотив ЦСКА болельщики премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Андрей Соломатин КХЛ Кубок Гагарина Политика Хоккей

Андрей Соломатин развернул баннер в поддержку подразделения «Эспаньола» на матче ХК ЦСКА.

Бывший футболист «Локомотива», ЦСКА и сборной России посетил четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА – «Ак Барс» (2:1, 3-1).

«Представитель гуманитарного крыла «Эспаньолы» футболист Андрей Соломатин вместе с друзьями из красно-синего движа на последнем матче финальной серии КХЛ с участием ЦСКА развернул баннер в поддержку нашего подразделения, а чуть ранее на эту же тему встретился с руководством хоккейного клуба.

Соломатин передал представителям ХК ЦСКА письмо от командования «Эспаньолы» с просьбой поддержать русских воинов-фанатов, сражающихся сейчас в ходе СВО.

Нужно заметить, что со стороны руководства хоккейной команды отклик был моментальный.

Никто из них не выжидал и ни с кем не советовался, они тут же заявили о поддержке русской армии, о своем желании и готовности последовательно оказывать помощь. Вскоре свои добрые слова красно-синий клуб подкрепит и конкретными делами», – сказано в сообщении «Эспаньолы».

Фото: t.me/spainrus/690

76 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kvint(ksk)
Вспоминается небезызвестная фраза из фильма «Даун Хаус»
+84
-17
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2ran
Молодцы. Всех этих бравых ребят-срочно на фронт.
+52
-11
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Истинный зенитовец
Забавно наблюдать за тем, как они попрошайничают и считают, что клубы ДОЛЖНЫ их поддерживать финансово
+51
-14
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анюточка Колыханова
Ответ pazo
Странно, что этот персонаж под санкции Зели не попал. При том, что в списке есть Овчинников, инвалид Мандрыкин, Билялетдинов, Акинфеев.
Да он просто никому не интересен и его никто особо не знает
+37
-3
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsik
Ответ pizzatcarizza
А можешь процитировать пожалуйста. Я не смотрел)
https://www.youtube.com/watch?v=HFM6AmfoaQU
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valeross
Дурак дураком
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pazo
Ответ Анюточка Колыханова
Да он просто никому не интересен и его никто особо не знает
Зато Мандрыкин прям звезда футбола.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Витольд Бубеный
Ответ Контрольный выстрел
Комментарий удален модератором
Работаем, брат!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Иванов
Ответ kvint(ksk)
Вспоминается небезызвестная фраза из фильма «Даун Хаус»
А мне другая вспоминается - дураков на Руси ещё лет на сто припасено
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2ran
Как туда еще Алек Болдуин затесался?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Савельев
Истинный гангстер, даже в перчатках, чтобы не оставлять следов, но дело в том что зашквар, даже через Моник передается (
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моутиньо оформляет 40
Свободу Каталонии/гаитянам
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sokolok
Ответ Александр Горлов
Я смотрю тут вата сидит и на рекламу новую не клюёт, контракты не подписывает. Для кого тогда её делают?
Для тебя, чтоб такие как ты не возвращались, или вы сами не местные?)))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#31
Ответ psa.1207
Комментарий удален модератором
Прав был таксист из к/ф Брат: - Ведь были люди, как люди, а сейчас что произошло?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джовани
Ответ Даня Чебыкин
а ты был? раз такие вопросы задаешь?
А с чего ему там быть если он не поддерживает сво?а люди которые это активно поддерживают доложны быть там по умолчанию.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pazo
Странно, что этот персонаж под санкции Зели не попал. При том, что в списке есть Овчинников, инвалид Мандрыкин, Билялетдинов, Акинфеев.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pizzatcarizza
Ответ kvint(ksk)
Вспоминается небезызвестная фраза из фильма «Даун Хаус»
А можешь процитировать пожалуйста. Я не смотрел)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
Ничего личного, с виду, вроде все здоровы, по возрасту в самый раз, что до сих пор на стадионе? Как вариант, все люди небедные, деньгами помогают, но время сейчас такое, личное участие тоже требуется.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CONST_VAN_G
Вот эту шайку с фото надо отправить туда. Пускай удобряют
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Горлов
Ответ Даня Чебыкин
пожалуй надо дать время набросать всяким умельцам "смешных" и провокационных комментов. чтоб завтра собрать урожай. ох завтра роскомнадзор то поработает=) за одно и я свои денежки отработаю. 10 рублей за обращение! ну так говорят, я правда еще ни разу не получал, но вдруг?
Вот это жизнь!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
micka
Ответ pazo
Странно, что этот персонаж под санкции Зели не попал. При том, что в списке есть Овчинников, инвалид Мандрыкин, Билялетдинов, Акинфеев.
САЛОматин. Сам как думаешь почему?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чюйский мох
Я уже начал забывать , о нем
Эх Солома !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geo07
Ответ Истинный зенитовец
Забавно наблюдать за тем, как они попрошайничают и считают, что клубы ДОЛЖНЫ их поддерживать финансово
А люди добры памажите.. а сами мы не местные..
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SV82
Ответ Истинный зенитовец
Забавно наблюдать за тем, как они попрошайничают и считают, что клубы ДОЛЖНЫ их поддерживать финансово
А клубы сами зарабатывают))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ psa.1207
Комментарий удален модератором
пожалей глориков зенита. Без него он вернётся в середняки или даже первую лигу
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий