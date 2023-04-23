Соломатин развернул баннер в поддержку подразделения «Эспаньола» на матче ЦСКА – «Ак Барс»

Андрей Соломатин развернул баннер в поддержку подразделения «Эспаньола» на матче ХК ЦСКА.

Бывший футболист «Локомотива», ЦСКА и сборной России посетил четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА – «Ак Барс» (2:1, 3-1).

«Представитель гуманитарного крыла «Эспаньолы» футболист Андрей Соломатин вместе с друзьями из красно-синего движа на последнем матче финальной серии с участием ЦСКА развернул баннер в поддержку нашего подразделения, а чуть ранее на эту же тему встретился с руководством хоккейного клуба.

Соломатин передал представителям ХК ЦСКА письмо от командования «Эспаньолы» с просьбой поддержать русских воинов-фанатов, сражающихся сейчас в ходе СВО.

Нужно заметить, что со стороны руководства хоккейной команды отклик был моментальный.

Никто из них не выжидал и ни с кем не советовался, они тут же заявили о поддержке русской армии, о своем желании и готовности последовательно оказывать помощь. Вскоре свои добрые слова красно-синий клуб подкрепит и конкретными делами», – сказано в сообщении «Эспаньолы».

Фото: t.me/spainrus/690