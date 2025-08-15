Артюхин о селекции «Спартака»: «Можно поставить пятерку. Подписали Тодда, Ружичка остался, это огромное усиление. Полуфинал будет отличным результатом, учитывая бюджет клуба»

Евгений Артюхин положительно оценил селекционную работу «Спартака» в межсезонье.

«Самое основное – костяк в «Спартаке » сохранился. Какие-то ребята ушли, но на их место пришли хорошие хоккеисты. Отмечу подписание Тодда . Это очень хорошее приобретение для клуба. И, конечно, что Ружичка остался в команде.

Контракт на два сезона – классная работа спартаковского менеджмента. Молодцы, что его оставили. Парень очень хорошо проявил себя в КХЛ , особенно во второй части сезона. Сначала втягивался, привыкал к нашему хоккею, но вторая половина – шикарная.

Забивал много шайб, полезно играл на команду. Уверен, этот сезон он еще лучше проведет. Это огромнейшее усиление для «Спартака». Слышал, у него были переговоры с клубами НХЛ.

С ним «Спартак», возможно, сможет пройти дальше в Кубке Гагарина. Выводы сделали, поэтому шансы хорошие. Думаю, полуфинал для «Спартака» будет отличным результатом, учитывая бюджет клуба.

С теми ресурсами, которые есть, им можно поставить пятерку за летнюю трансферную кампанию», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.