  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Детройт» подписал контракт с Хэмоником на год с зарплатой 1 млн долларов. У защитника 242 очка в 900 матчах в НХЛ
0

«Детройт» подписал контракт с Хэмоником на год с зарплатой 1 млн долларов. У защитника 242 очка в 900 матчах в НХЛ

«Детройт» и Трэвис Хэмоник заключили соглашение на один сезон.

Среднегодовая зарплата 34-летнего защитника составит 1 миллион долларов. 

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Хэмоник провел 59 матчей за «Оттаву», набрав 7 (1+6) очков при полезности «минус 15». При его участии «Сенаторс» впервые с 2017 вышли в плей-офф. 

За карьеру Хэмоник провел 900 игр в НХЛ, выступая за «Ванкувер», «Калгари» и «Айлендерс», и набрал 242 (53+189) очка. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Детройта»
logoДетройт
деньги
logoТрэвис Хэмоник
logoНХЛ
logoОттава
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Оттава» заплатит 30 млн долларов за участок земли для строительства новой арены. Она будет расположена в районе, примыкающем к центру города
512 августа, 03:22
Контракт Джека Хьюза – лучший в НХЛ по версии The Athletic, Хэйгла – 2-й, Джарвиса – 3-й, Райнхарта – 4-й, Маккиннона – 5-й, Драйзайтля – 6-й
1230 июля, 14:24
Почему в НХЛ не платят деньги за переходы игроков?
2228 июля, 15:40
Главные новости
Гендиректор «Авангарда»: «Хотим стоить дороже, звучать масштабнее, чем просто в Омске. Нужен федеральный бренд»
44 секунды назад
Кубок Минска. «Металлург» обыграл минское «Динамо» – 3:1
63 минуты назад
Якушев о российском хоккее: «Мы в изоляции, варимся в собственном соку, много отрицательных моментов. Но КХЛ развивается в лучшую сторону»
16 минут назад
Якупов о «Шанхае»: «Мне без разницы, что происходит с «Куньлунем». Искусственно созданная команда, держит курс на Китай. В Петербурге будет непросто, у СКА большая армия болельщиков»
33 минуты назад
Хартли приступил к работе с «Локомотивом». Красковский и Береглазов отреагировали: «Сильный специалист, психолог. Много деталей, будем все впитывать»
147 минут назад
Захаркин в СКА пользуется доверием Ларионова, участвует в тренировках и трансферах. Он предложил оставить Плотникова и Зыкова в клубе («Матч ТВ»)
2сегодня, 17:15
Гернат вернется в расположение «Локомотива» на следующей неделе. Защитник может сыграть в Кубке Блинова (Артур Хайруллин)
4сегодня, 16:59
Гендиректор «Авангарда» про 36 млн рублей в год у Луи Робитайла: «Приглашая иностранца, мы платим больше, это нормально. ВХЛ для канадского тренера – риск и авантюра»
2сегодня, 16:28
«Подбирай шайбу и в воротину». Путину показали хоккейную школу в Магадане
37сегодня, 15:48Фото
Эндрю Потуральски: «Российская культура просто невероятна. Архитектура Петербурга – то, чего я нигде не встречал раньше, на сборах постоянно выходим гулять, чтобы насладиться городом»
11сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Барыс» арендовал Бреуса у «Торпедо» на сезон
сегодня, 16:12
Ковальчук дал совет молодым хоккеистам: «Ставить перед собой цель, идти к ней, не сбиваться с пути. В современном мире много факторов, которые могут увести не в ту сторону»
сегодня, 15:59
Артюхин о селекции «Спартака»: «Можно поставить пятерку. Подписали Тодда, Ружичка остался, это огромное усиление. Полуфинал будет отличным результатом, учитывая бюджет клуба»
3сегодня, 15:25
Плющев об уходе Ливо из «Салавата»: «Один из лучших снайперов КХЛ, от таких игроков не отказываются. «Трактор» сделал хорошее приобретение»
1сегодня, 15:12
Агент Шикина о расторжении контракта с «Сочи»: «Для нас это стало неожиданным. От руководства сигналы были, что Дмитрий чуть ли не первым номером будет, а по итогу такая ситуация»
сегодня, 14:59
Гендиректор «Авангарда» об уходе Ткачева: «То, что требует Ги Буше, не совсем подходит Володе. Уверен, что в «Металлурге» у него все получится, они играют в другой хоккей»
8сегодня, 12:55
Плющев о встрече Путина и Трампа: «Стороны настраиваются на повторные контакты. Не исключаю, что вопрос российского хоккея может быть поднят в ближайшем общении»
3сегодня, 11:59
Сергачев встретился с юными спортсменами в Лихославле и поучаствовал в чаепитии с карельскими калитками – пирожками из ржаного теста
сегодня, 11:42
Максим Афиногенов: «Медведев очень много сделал для нашей хоккейной лиги, всегда помогает ребятам. Желаем ему здоровья и сил для реализации его планов»
1сегодня, 10:43
Михайлов о том, поднимут ли на встрече Путина и Трампа тему хоккейных матчей: «Мне бы этого хотелось. Но там будут решаться более глобальные вопросы, чем спортивного плана»
1сегодня, 09:59