«Детройт» подписал контракт с Хэмоником на год с зарплатой 1 млн долларов. У защитника 242 очка в 900 матчах в НХЛ

«Детройт» и Трэвис Хэмоник заключили соглашение на один сезон.

Среднегодовая зарплата 34-летнего защитника составит 1 миллион долларов.

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Хэмоник провел 59 матчей за «Оттаву», набрав 7 (1+6) очков при полезности «минус 15». При его участии «Сенаторс» впервые с 2017 вышли в плей-офф.

За карьеру Хэмоник провел 900 игр в НХЛ, выступая за «Ванкувер», «Калгари» и «Айлендерс», и набрал 242 (53+189) очка.