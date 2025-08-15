«Коламбус» подписал контракт с Хантом на год. У 23-летнего защитника 1 матч за «Миннесоту» в прошлом сезоне

«Коламбус» и Дэймон Хант заключили двустороннее соглашение на один сезон.

23-летний защитник перешел в «Блю Джекетс» из «Миннесоты» в результате обмена 30 ноября 2024 года.

В сезоне-2024/25 он сыграл за «Уайлд» один матч, не отметившись результативными действиями.

За «Коламбус » в минувшем сезоне Хант не играл. Канадец провел 48 матчей в АХЛ за фарм-клуб – «Кливленд », набрав 14 (2+12) очков.