Плющев о работе в сборной: «На ЧМ-2003 должен был попасть в топ-8, задачу выполнил. Мне устроили показательную порку, в ФХР договорились, что Плющев захватил власть, все делал сам»

Владимир Плющев рассказал об увольнении с поста тренера сборной России.

В 2003 году на чемпионате мира в Финляндии российская команда под руководством Плющева заняла 7-е место. 

– Для вас стало сильным разочарованием, когда вместо обещанной подготовки к Олимпиаде в Турине вам дали провести только один чемпионат мира с национальной сборной и на этом роман с федерацией закончился?

– Такой подставы, конечно, не ожидал. Тем более когда меня так долго все уговаривали принять национальную сборную – я тогда «молодежкой» занимался. И был уверен, что в Канаде на чемпионате мира выиграю.

Так, в принципе, и произошло: семь человек были «мои», и они как раз и определяли лицо команды. Остальной «хвост» непонятно как попал. Да и никто из них потом себя и не показал в большом хоккее.

– Понятно, что на взрослом уровне уже ничья помощь не поможет.

– Ну а я с тех пор понял, что на слово очень сложно верить кому-то. Надо подписывать бумаги. Тогда бы, может, что-то и поменялось.

Но бывший в то время президентом ФХР Стеблин меня долго уговаривал, что все будет нормально, хорошо... А контракт мы так и не заключили, они решили, что мне и так хорошо платят в «Ак Барсе». 

– Смешно сейчас такое представить.

– Для меня все эта ситуация была непонятна, потому как привык, что люди отвечают за свои слова. А тут моментально переоделись, чтобы свою задницу прикрыть.

Дошло до того, что после завершения чемпионата мира мне пришлось сперва перед федерацией отчитываться, а потом в Спорткомитете, к которому никакого отношения не имел.

Но решили мне устроить показательную порку. А в ФХР договорились до того, что Плющев захватил власть и все делал сам.

– Какой-то новый Бонапарт прямо.

– Правда, потом люди, уважающие меня, говорили: «Ты попал в жернова интересов Спорткомитета, федерации и других важных персон». Стал заложником ситуации.

Хотя я тогда на чемпионате мира [2003 года] в Финляндии задачу-то выполнил – должен был попасть в восьмерку. Именно это давало какой-то призовой фонд, – сказал Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт уик-енд»
