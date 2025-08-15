Завгородний о сборах в Минске: «Здесь круто! Хороший город, много зелени, природа чистая, настоящая. Очень большая велосипедная дорожка»
Дмитрий Завгородний поделился впечатлениями о Минске.
– Как тебе условия сборов в Минске?
– Шикарные условия! Здесь круто! Хороший город, хорошая экология, все замечательно! Мне очень нравится.
– Заметил отличия Минска от других городов?
– Здесь очень большая велосипедная дорожка. Мне очень нравится, что здесь много зелени. Природа очень чистая и настоящая. Мне это очень нравится. Успел сходить в центр города, изучил европейские улочки, – сказал нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Betonmobile
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости