Завгородний о сборах в Минске: «Здесь круто! Хороший город, много зелени, природа чистая, настоящая. Очень большая велосипедная дорожка»

Дмитрий Завгородний поделился впечатлениями о Минске.

– Как тебе условия сборов в Минске?

– Шикарные условия! Здесь круто! Хороший город, хорошая экология, все замечательно! Мне очень нравится.

– Заметил отличия Минска от других городов?

– Здесь очень большая велосипедная дорожка. Мне очень нравится, что здесь много зелени. Природа очень чистая и настоящая. Мне это очень нравится. Успел сходить в центр города, изучил европейские улочки, – сказал нападающий «Адмирала » Дмитрий Завгородний .