Полтапов о драке с Радуловым: «Думал, он мне всечет! От Сани не стыдно получить леща»

Прохор Полтапов высказался о стычке с Александром Радуловым.

Нападающий ЦСКА подрался с форвардом «Ак Барса» в первом периоде 7-го матча финала Кубка Гагарина (3:2, 4-3 в серии).

– О чем вы думали, когда Радулов замахнулся на вас кулаком?

– Огромное к нему уважение! Но я думал, он мне всечет!

– Серьезно?

– Ну, а что? Думаю, от Сани Радулова не стыдно получить леща.

– Это «Ак Барс» вас так морально поддушивал. Вы это чувствовали?

– Я чувствовал, что их нужно поддушить. Потому что они в серии откарабкались со счета 1-3. И нам нужно было их душить, а не поддаваться на все это.

– А почему финал начал уходить из ваших рук?

– Я думаю, мы психологически уже решили при счете 3-1, что победили.

– Все эти чемпионские кепки и шампанское, которые поехали в Казань.

– Этого я точно не знаю, не вдавался в такие подробности.

– А в этом матче за счет чего переломили?

– За счет работы. У нас абсолютно сплоченный коллектив. Каждый знает, что надо делать. Все играли друг за друга, была живая лавка. Все друг друга поддерживали, давали эмоции.

– Вы сами пришли из молодежного хоккея. Много в системе ЦСКА таких Прохоров Полтаповых?

– Я думаю, очень много. Потому что система работает правильно. У нас не так много ребят в составе, кто завоевал все три Кубка Гагарина. Молодежь приходит, и мы все делаем правильно.

– Вы понимаете, что в «Баффало» вас с руками оторвут?

– У меня еще два года контракта с ЦСКА.

– А им все равно! Выкупят!

– Пусть ждут еще два года. И я сам понимаю, что должен вырасти в топ‑игрока. Мои ориентиры – Артемий Панарин, Кирилл Капризов. Они уезжали в НХЛ, когда уже были полностью готовы к этой лиге, – сказал Полтапов.