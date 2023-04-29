Радулов и Полтапов подрались в первом периоде матча «Ак Барс» – ЦСКА

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Прохор Полтапов Хоккей

Александр Радулов и Прохор Полтапов подрались во время финального матча Кубка Гагарина.

«Ак Барс» играет с ЦСКА в седьмом матче финала Кубка Гагарина (1:1, второй период).

На 13-й минуте первого периода за воротами казанцев возникла стычка между хоккеистами. Нападающий «Ак Барса» Радулов и форвард ЦСКА Полтапов устроили драку, которая быстро закончилась.

По итогам этого эпизода оба игрока получили по две минуты штрафа. 

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4 комментария

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ARAMIS777
И это по вашему драка?
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Bulat89
Радулов красавчик,не ударил молодого.
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Rialto 82
А удаления для Лямкина и 77 номера? Которые просто убивали игроков?
Короче судьи тащат татар.
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ARAMIS777
Ответ Rialto 82
А удаления для Лямкина и 77 номера? Которые просто убивали игроков? Короче судьи тащат татар.
Приветствую! Ещё как тащат. Вместо чистых 5+20 Петрову,что мы видим... Заброшенную шайбу от него. И кроме того,он мог и вторую вполне забросить.
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