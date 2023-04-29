Радулов и Полтапов подрались в первом периоде матча «Ак Барс» – ЦСКА
Александр Радулов и Прохор Полтапов подрались во время финального матча Кубка Гагарина.
«Ак Барс» играет с ЦСКА в седьмом матче финала Кубка Гагарина (1:1, второй период).
На 13-й минуте первого периода за воротами казанцев возникла стычка между хоккеистами. Нападающий «Ак Барса» Радулов и форвард ЦСКА Полтапов устроили драку, которая быстро закончилась.
По итогам этого эпизода оба игрока получили по две минуты штрафа.
Короче судьи тащат татар.