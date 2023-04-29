Радулов и Полтапов подрались в первом периоде матча «Ак Барс» – ЦСКА

Александр Радулов и Прохор Полтапов подрались во время финального матча Кубка Гагарина.

«Ак Барс» играет с в седьмом матче финала Кубка Гагарина (1:1, второй период).

На 13-й минуте первого периода за воротами казанцев возникла стычка между хоккеистами. Нападающий « » и форвард ЦСКА Полтапов устроили драку, которая быстро закончилась.

По итогам этого эпизода оба игрока получили по две минуты штрафа.