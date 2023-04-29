Прохор Полтапов: «Очень уважаю Радулова, какое бы мнение о нем ни было. Мастеровитый, психологически всех съедает. Я хотел бы быть таким же»

Прохор Полтапов высказался о победе в Кубке Гагарина.

ЦСКА обыграл « » в седьмом матче финала и одержал победу в серии со счетом 4-3.

– Спасибо большое ребятам, которые помогали во время игры, подсказывали. Нужно было, чтобы лавка была на позитиве, и мы шли только к победе.

– «Ак Барс» был сильным противником?

– Хорошая, мастеровитая команда. Они стремятся только вперед, это ровная команда. Огромное им уважение, они молодцы. Они одни из сильнейших.

– Все в шоке от вашей игры, вы стали настоящим открытием.

– У меня была мотивация, я очень хотел выиграть.

– Сегодня у вас была стычка с . Для вас вообще не существует авторитетов на льду?

– Я очень уважаю Александра Радулова, какое бы мнение о нем в хоккейном мире ни было. Он очень мастеровитый, сильный, психологически всех съедает. Я хотел бы быть таким же игроком.

– Перед сезоном вы говорили, что ваша главная задача – закрепиться в . Сейчас вы стали чемпионом. Какие эмоции сейчас испытываете?

– Я счастлив. Спасибо большое маме и сестре за поддержку. Всем близким, которые меня поддерживают. Люблю их всех! – сказал нападающий .