Прохор Полтапов: «Очень уважаю Радулова, какое бы мнение о нем ни было. Мастеровитый, психологически всех съедает. Я хотел бы быть таким же»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов КХЛ Прохор Полтапов Хоккей

Прохор Полтапов высказался о победе в Кубке Гагарина.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» в седьмом матче финала и одержал победу в серии со счетом 4-3. 

– Спасибо большое ребятам, которые помогали во время игры, подсказывали. Нужно было, чтобы лавка была на позитиве, и мы шли только к победе.

– «Ак Барс» был сильным противником?

– Хорошая, мастеровитая команда. Они стремятся только вперед, это ровная команда. Огромное им уважение, они молодцы. Они одни из сильнейших.

– Все в шоке от вашей игры, вы стали настоящим открытием.

– У меня была мотивация, я очень хотел выиграть.

– Сегодня у вас была стычка с Александром Радуловым. Для вас вообще не существует авторитетов на льду?

– Я очень уважаю Александра Радулова, какое бы мнение о нем в хоккейном мире ни было. Он очень мастеровитый, сильный, психологически всех съедает. Я хотел бы быть таким же игроком.

– Перед сезоном вы говорили, что ваша главная задача – закрепиться в КХЛ. Сейчас вы стали чемпионом. Какие эмоции сейчас испытываете?

– Я счастлив. Спасибо большое маме и сестре за поддержку. Всем близким, которые меня поддерживают. Люблю их всех! – сказал нападающий ЦСКА

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4 комментария

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Кеша
Полтапов красавчик ! Ты уже настоящий мастер ! Твой гол в пятом матче -это был шедевр ! Сегодня на замахе кулака Радулова ты даже глазом не моргнул , не стал уворачиваться - ты просто боец ! Влюбил меня в себя ! С большим удовольствием наблюдаю за твоей игрой ! Молодчик !
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waleri
Прохор чем то напоминает своего главного тренера, когда тому тоже было столько же лет.
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*BG*
Прохор - топище! Главное, не останавливайся, продолжай прогрессировать. Как же я рад за наш молодняк. Прохор, Коля Макаров, Таха Мингачев, Матвей Гуськов. Жаль, что не сыграли Грудинин, Дуда и Калиниченко.
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5kywn5cddd
Полтапов наша будущая звезда НХЛ! Красавчик.
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