Прохор Полтапов: «Очень уважаю Радулова, какое бы мнение о нем ни было. Мастеровитый, психологически всех съедает. Я хотел бы быть таким же»
Прохор Полтапов высказался о победе в Кубке Гагарина.
ЦСКА обыграл «Ак Барс» в седьмом матче финала и одержал победу в серии со счетом 4-3.
– Спасибо большое ребятам, которые помогали во время игры, подсказывали. Нужно было, чтобы лавка была на позитиве, и мы шли только к победе.
– «Ак Барс» был сильным противником?
– Хорошая, мастеровитая команда. Они стремятся только вперед, это ровная команда. Огромное им уважение, они молодцы. Они одни из сильнейших.
– Все в шоке от вашей игры, вы стали настоящим открытием.
– У меня была мотивация, я очень хотел выиграть.
– Сегодня у вас была стычка с Александром Радуловым. Для вас вообще не существует авторитетов на льду?
– Я очень уважаю Александра Радулова, какое бы мнение о нем в хоккейном мире ни было. Он очень мастеровитый, сильный, психологически всех съедает. Я хотел бы быть таким же игроком.
– Перед сезоном вы говорили, что ваша главная задача – закрепиться в КХЛ. Сейчас вы стали чемпионом. Какие эмоции сейчас испытываете?
– Я счастлив. Спасибо большое маме и сестре за поддержку. Всем близким, которые меня поддерживают. Люблю их всех! – сказал нападающий ЦСКА.
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