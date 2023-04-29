Радулов о 3-4 в серии с ЦСКА: «Я не могу быть счастливым, финал для меня ничего не значит. Это то же самое, что вылететь в первом раунде»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Радулов высказался о поражении в седьмом матче финала Кубка Гагарина.

«Ак Барс» уступил ЦСКА в решающей игре (2:3) и проиграл по итогам серии (3-4).

«У нас по ходу сезона были тяжелые времена, но мы прошли их. Добились определенных результатов, но чуть-чуть не хватило. ЦСКА – молодцы, с победой, заслуженно победили, без всяких вопросов.

Я не могу быть счастливым, финал для меня ничего не значит, это то же самое, что вылететь в первом раунде, тот же результат по факту. Если не поднимаешь Кубок – значит, не поднимаешь.

Хотелось бы поздравить болельщиков ЦСКА с победой и Сергея Викторовича [Федорова]. Хорошая команда. Думаю, мы дали хороший бой, у нас были шансы. Разберем эти матчи, будем со второй попытки пытаться взять Кубок», – сказал нападающий «Ак Барса». 

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25 комментариев

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КараТэ
Ответ _Абырвалг_
В Далласе в последнем сезоне в НХЛ в состав не попадал! Приехал в "колхоз" и чуть не лучшим игроком лиги стал , При этом "подняв" рекордную для лиги сумму по "зелени". )))
Найди еще хоть одного игрока в лиге,который отработает свой контракт на 100%? Который так горит игрой в его годы? Посмотри всю его карьеру и потом уж говори.
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Саша Чугунков
Честно, очень хорошо сказал!!!
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Костя Кот
как есть сказал! уважение
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5kywn5cddd
Радс красава! Он все доказал! Его уважают все игроки лиги!
+7
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Олег
МУЖИК ОДНИМ СЛОВОМ.
УВАЖУХА РАДУЛУ!!!
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личные рекорды это не хоккей
Ответ Enich
Зайди в раздевалку ЦСКА. Полтапов тебе передаст часы от Есмантовича. Старые, небось, уже не ходят.
передайте часы в армию Федотову, там Нестер про яйца железные говорил в раздевалке, так вот они у Вани Федотова в Северодвинске а ваши яйца в руках у руководства и они надавливают на них иногда , чтобы вы послушными лошадями были
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chubakka
Ответ _Абырвалг_
В Далласе в последнем сезоне в НХЛ в состав не попадал! Приехал в "колхоз" и чуть не лучшим игроком лиги стал , При этом "подняв" рекордную для лиги сумму по "зелени". )))
И? К нему то какие претензии? Я не фанат Радулова, но сезон он отработал как профессионал с большой буквы.
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roman-iln@mail.ru
Таких как он единицы, а такой как он один. Тасманский дьявол
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Tina
Прямоленейный человек. Сказал как отрезал 👍
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Олег Мохов
Че же ты в Далласе таким борзым не был?
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marshal .masha
Не надо аннулировать работу и достижения клуба, Ак Барс выиграл Восток, вышел в финал, да уступили в седьмой , но это совсем не то же , что вылет в первом раунде
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povestok.net
Ответ Александр Невский
Беги из Акбарса этот клуб проклятый , то Авангард выбивал это недорузумение а сейчас ЦСКА выбил зелёное пятно .
🤡
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Рафаэль Бакиров
Ответ _Абырвалг_
В Далласе в последнем сезоне в НХЛ в состав не попадал! Приехал в "колхоз" и чуть не лучшим игроком лиги стал , При этом "подняв" рекордную для лиги сумму по "зелени". )))
Это ведь проблема КХЛ, а не Радулова. У Барсов по самоотдаче выделю только Воронкова и Радулова.
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личные рекорды это не хоккей
Ответ Николай Колосов
Слава Богу что он в Ак барсе .а не в ЦСКА!!Есмантович радуйся что психоза в раздевалки нет!!
конечно нет, кому в Северодвинск еще хочется?
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Николай Колосов
Ответ личные рекорды это не хоккей
Радулов это пример спортсмена и бойца, вот у него яйца железные при себе а не как у игроков ЦСКА в сейфе Есмантовича
Слава Богу что он в Ак барсе .а не в ЦСКА!!Есмантович радуйся что психоза в раздевалки нет!!
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5kywn5cddd
Ответ _Абырвалг_
Всю карьру променял на деньги , хотя по потенциалу мог-бы стать не последним парнем в НХЛ ! В итоге : "Первый парень на деревне" , но так и не ставший даже середняком в НХЛ !
Ну что ты несешь? Открой его статистику в НХЛ! «Не ставший даже середняком в НХЛ» пфф… если у него был бы топовый бросок и чуть поменьше эмоций он бы был суперзвездой на 100 очков!
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ALEKS66
Молодец-нашел в себе силы все по чесноку разложить. По большому счету в игре равных многое зависит от удачи. Сегодня она повернулась к ЦСКА.
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Виталий Желтоусов
Ак Барс играл достойно. ЦСКА запятнал себя ситуацией с Федотовым, но они заслуженно выиграли кубок Гагарина.
Игра 🔥🔥🔥
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личные рекорды это не хоккей
Радулов это пример спортсмена и бойца, вот у него яйца железные при себе а не как у игроков ЦСКА в сейфе Есмантовича
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