Радулов о 3-4 в серии с ЦСКА: «Я не могу быть счастливым, финал для меня ничего не значит. Это то же самое, что вылететь в первом раунде»

Александр Радулов высказался о поражении в седьмом матче финала Кубка Гагарина.

«Ак Барс» уступил в решающей игре (2:3) и проиграл по итогам серии (3-4).

«У нас по ходу сезона были тяжелые времена, но мы прошли их. Добились определенных результатов, но чуть-чуть не хватило. ЦСКА – молодцы, с победой, заслуженно победили, без всяких вопросов.

Я не могу быть счастливым, финал для меня ничего не значит, это то же самое, что вылететь в первом раунде, тот же результат по факту. Если не поднимаешь Кубок – значит, не поднимаешь.

Хотелось бы поздравить болельщиков ЦСКА с победой и Сергея Викторовича [Федорова]. Хорошая команда. Думаю, мы дали хороший бой, у нас были шансы. Разберем эти матчи, будем со второй попытки пытаться взять », – сказал нападающий « ».