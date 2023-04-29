Радулов, Воронков, Сафонов, Лямкин, Адамчук – в первом звене «Ак Барса» на 7-й матч с ЦСКА
«Ак Барс» опубликовал состав на решающий матч финала Кубка Гагарина.
Казанская команда проведет седьмую игру против ЦСКА сегодня, 29 апреля. Начало матча – в 17:00 по московскому времени.
Состав команды Зинэтулы Билялетдинова выглядит следующим образом:
Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
Никита Лямкин – Кирилл Адамчук, Александр Радулов – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков;
Дмитрий Юдин – Даниил Журавлев, Кирилл Петров – Вадим Шипачев – Дмитрий Кагарлицкий;
Константин Лучевников – Никита Евсеев, Станислав Галиев – Кирилл Семенов – Кирилл Панюков;
Кристиан Хенкель, Артем Лукоянов – Артем Галимов – Никита Дыняк, Семен Терехов.
Отметим, что защитник Вячеслав Войнов не попал в состав. Прошлую игру он тоже пропустил – из-за повреждения.
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