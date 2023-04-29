Радулов, Воронков, Сафонов, Лямкин, Адамчук – в первом звене «Ак Барса» на 7-й матч с ЦСКА

Теги Ак Барс ЦСКА Кирилл Петров Зинэтула Билялетдинов Александр Галимов Дмитрий Кагарлицкий Вячеслав Войнов Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Станислав Галиев Артем Лукоянов Дмитрий Юдин Никита Лямкин Кирилл Семенов Тимур Билялов Кристиан Хенкель Кирилл Адамчук Кирилл Панюков Даниил Журавлев Амир Мифтахов Дмитрий Воронков Илья Сафонов Никита Дыняк Константин Лучевников Семен Терехов Никита Евсеев Хоккей

«Ак Барс» опубликовал состав на решающий матч финала Кубка Гагарина.

Казанская команда проведет седьмую игру против ЦСКА сегодня, 29 апреля. Начало матча – в 17:00 по московскому времени. 

Состав команды Зинэтулы Билялетдинова выглядит следующим образом: 

Тимур Билялов (Амир Мифтахов);

Никита Лямкин – Кирилл Адамчук, Александр РадуловИлья Сафонов – Дмитрий Воронков;

Дмитрий Юдин – Даниил Журавлев, Кирилл Петров – Вадим Шипачев – Дмитрий Кагарлицкий;

Константин Лучевников – Никита Евсеев, Станислав Галиев – Кирилл Семенов – Кирилл Панюков;

Кристиан Хенкель, Артем Лукоянов – Артем Галимов – Никита Дыняк, Семен Терехов.

Отметим, что защитник Вячеслав Войнов не попал в состав. Прошлую игру он тоже пропустил – из-за повреждения.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Вперёд АК БАРС!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rialto 82
Ответ 37old
Как звено может состоять из 5 игроков?
Ну так это не тройка же)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий