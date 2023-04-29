Радулов, Воронков, Сафонов, Лямкин, Адамчук – в первом звене «Ак Барса» на 7-й матч с ЦСКА

«Ак Барс» опубликовал состав на решающий матч финала Кубка Гагарина.

Казанская команда проведет седьмую игру против сегодня, 29 апреля. Начало матча – в 17:00 по московскому времени.

Состав команды выглядит следующим образом:

(Амир Мифтахов);

Никита Лямкин – Кирилл Адамчук, – – Дмитрий Воронков;

Дмитрий Юдин – Даниил Журавлев, Кирилл Петров – Вадим Шипачев – Дмитрий Кагарлицкий;

Константин Лучевников – Никита Евсеев, Станислав Галиев – Кирилл Семенов – Кирилл Панюков;

Кристиан Хенкель, Артем Лукоянов – Артем Галимов – Никита Дыняк, Семен Терехов.

Отметим, что защитник Вячеслав Войнов не попал в состав. Прошлую игру он тоже пропустил – из-за повреждения.