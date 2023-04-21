«Салават» договорился о новом контракте с Хо-Сэнгом на год («Бизнес Online»)
«Салават Юлаев» договорился о новом контракте с Джошем Хо-Сэнгом.
Как сообщает «Бизнес Online», срок соглашения канадца с клубом будет рассчитан на один год.
3 сентября 2022 года в дебютном матче за «Салават» Хо-Сэнг получил травму. В результате в регулярном чемпионате он провел только 1 матч и набрал 1 (0+1) балл.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Хо-Сэнг провел 4 матча и не отметился результативными действиями.
Все логично.