«Салават» договорился о новом контракте с Хо-Сэнгом на год («Бизнес Online»)

«Салават Юлаев» договорился о новом контракте с Джошем Хо-Сэнгом.

Как сообщает «Бизнес Online», срок соглашения канадца с клубом будет рассчитан на один год.

3 сентября 2022 года в дебютном матче за « » Хо-Сэнг получил травму. В результате в регулярном чемпионате он провел только 1 матч и набрал 1 (0+1) балл.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Хо-Сэнг провел 4 матча и не отметился результативными действиями.