«Салават» договорился о новом контракте с Хо-Сэнгом на год («Бизнес Online»)

Теги Салават Юлаев КХЛ Джош Хо-Сэнг Хоккей

«Салават Юлаев» договорился о новом контракте с Джошем Хо-Сэнгом.

Как сообщает «Бизнес Online», срок соглашения канадца с клубом будет рассчитан на один год.

3 сентября 2022 года в дебютном матче за «Салават» Хо-Сэнг получил травму. В результате в регулярном чемпионате он провел только 1 матч и набрал 1 (0+1) балл.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Хо-Сэнг провел 4 матча и не отметился результативными действиями.

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12 комментариев

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Deathspell Omega
Провел сильный сезон - получи продление контракта.
Все логично.
+33
-2
+31
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SALAVAT BROTHER
Салават 22/23 - 2.0 собирают походу
+8
-1
+7
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Евгений Белоус
так то статистика не плохая, в среднем очко за игру
+4
0
+4
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Meny
Ответ Deathspell Omega
Провел сильный сезон - получи продление контракта. Все логично.
Сломали в первом же матче в новой лиге - считай поприветствовали . Гостеприимство по-нашему.
+3
0
+3
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Сергей Орлов
Ответ Deathspell Omega
Провел сильный сезон - получи продление контракта. Все логично.
Неплохо)
+2
-1
+1
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srs
А он все ещё считается новичком для кахаэль?
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Руслан Х
Первый сезон получился непонятным,надеюсь увидеть на что способен.🤔
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Амин Манн
Там переобуются в уфе болелы если зафеерит))
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Ачиваков Марат
Интересно он с кем нибудь поделился за пропущенный сезон? А еще интересней, сколько ему заплатят и будет ли с него толк?
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Костя Кот
Ответ Deathspell Omega
Провел сильный сезон - получи продление контракта. Все логично.
1 очко за игру. сильный сезон
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Амин Манн
Там переобуются в уфе болелы если зафеерит))
Ага,в первом матче нового сезона снова травма до конца сезона вот это будет бомба
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Амин Манн
Ответ Адильхан Абдусаламов
Ага,в первом матче нового сезона снова травма до конца сезона вот это будет бомба
Нее братан давай оптимистично на Салават смотреть, результативности не было ни капли у него, ща прицел поправит и все нормально будет👍
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