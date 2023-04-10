Бочаров, которого «Салават» отправлял в список отказов: «Не сказал бы, что не получилось в команде. Я нормально играл, приносил пользу»
Станислав Бочаров заявил, что приносил пользу «Салавату Юлаеву».
Уфимский клуб по ходу сезона отправлял Станислава Бочарова в список отказов. После этого нападающего обменяли в «Амур».
– Не показалось ли, что в «Салавате» так и не дали шанса нормально заиграть?
– Нет, я играл там в первом-втором звеньях. Мне давали играть. Но это спорт. Такое случается.
– Сами бы какую первоочередную причину неудачи в Уфе отметили?
– Не сказал бы, что не получилось в команде. Я считаю, что нормально играл, приносил пользу клубу.
– Виктора Козлова многие считают тренером, скупым на эмоции. Он и на тренировках такой?
– Это хороший тренер, профессионал. Не сказал бы, что он скуп на эмоции, все люди разные, думаю, в «Салавате» ему доверяют, я убедился, что он хороший специалист.
Он открытый человек, к нему можно подойти поговорить, спросить о чем-то, и он подскажет.
Он всегда помогал, настраивал команду. На скамейке, может, не особо показывает эмоции, но в раздевалке всегда нас приободрял.
– Джош Хо-Сэнг – один из самых удивительных легионеров в КХЛ. На тренировках он вещи показывал?
– Это веселый парень, всегда любил пошутить, и с ним самим было весело.
Хороший, быстрый, техничный игрок, который на предсезонке немало голов забил и в будущем должен помочь «Салавату», – сказал Бочаров.
Комментарии