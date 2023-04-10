Бочаров, которого «Салават» отправлял в список отказов: «Не сказал бы, что не получилось в команде. Я нормально играл, приносил пользу»

Станислав Бочаров заявил, что приносил пользу «Салавату Юлаеву».

Уфимский клуб по ходу сезона отправлял в список отказов. После этого нападающего обменяли в « ».

– Не показалось ли, что в « » так и не дали шанса нормально заиграть?

– Нет, я играл там в первом-втором звеньях. Мне давали играть. Но это спорт. Такое случается.

– Сами бы какую первоочередную причину неудачи в Уфе отметили?

– Не сказал бы, что не получилось в команде. Я считаю, что нормально играл, приносил пользу клубу.

– многие считают тренером, скупым на эмоции. Он и на тренировках такой?

– Это хороший тренер, профессионал. Не сказал бы, что он скуп на эмоции, все люди разные, думаю, в «Салавате» ему доверяют, я убедился, что он хороший специалист.

Он открытый человек, к нему можно подойти поговорить, спросить о чем-то, и он подскажет.

Он всегда помогал, настраивал команду. На скамейке, может, не особо показывает эмоции, но в раздевалке всегда нас приободрял.

– Джош Хо-Сэнг – один из самых удивительных легионеров в . На тренировках он вещи показывал?

– Это веселый парень, всегда любил пошутить, и с ним самим было весело.

Хороший, быстрый, техничный игрок, который на предсезонке немало голов забил и в будущем должен помочь «Салавату», – сказал Бочаров.