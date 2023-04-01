Пашков о «Салавате»: «Приоритетом клуба на рынке обязан стать первый номер. Уфу спасет не Хо-Сэнг, а голкипер уровня Федотова»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Василий Кошечкин КХЛ Александр Пашков Андрей Кареев Илья Ежов Эдди Паскуале Джош Хо-Сэнг Иван Федотов Хоккей

Александр Пашков считает, что приоритетом «Салавата» на рынке должен стать вратарь.

– В Уфе молодой и не бесталанный состав, но в атаке нет ни мастеров, ни легионеров уровня Умарка. Без хорошего вратаря «Салавату» можно даже не мечтать о повторении нынешнего результата в виде второго места в конференции.

Ежов был неплох в регулярке, но не выручил плей-офф, а у Кареева весь год прошел в перепадах, когда неплохие матчи сменяли провальные.

Логично, что Уфа вроде бы не оставляет Кареева и может сохранить Ежова. Но большим приоритетом клуба на рынке обязан стать первый номер. Уфу спасет не загадочный форвард Хо-Сэнг, которого всем насмех, говорят, переподписывают, а голкипер уровня Федотова. Который, если не ошибаюсь, несколько лет назад как раз и был в системе «Салавата».

– Ходят слухи, что Уфа подпишет Паскуале из «Магнитки».

– Плавно переходим к Магнитогорску. Паскуале там не впечатлил. Помню роскошный первый сезон этого канадца в «Локомотиве», а потом – постоянные качели. Спорная кандидатура, но Уфе виднее.

«Магнитку» же еще покидает и Кошечкин. Легенда клуба, он, на мой взгляд, запоздал с красивой отставкой. Было бы правильнее завершить или после золотой Олимпиады, или после серебряного сезона КХЛ-2022. Впрочем тут выбор за Василием.

А вот у «Магнитки» теперь с вратарями большие проблемы. Да и вообще, учитывая перестановки на тренерском мостике, вся эта команда в каком-то тумане, – сказал олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Ачиваков Марат
Ответ Адильхан Абдусаламов
Уфе нужно полностью менеджмент менять иметь грамотный селекционный отдел.Но это влажные мечты,увы.Нынешнему руководству ничего не нужно.Желательно,чтобы клуб играл,существовал может локально где то побеждал но не более,об этом говорит и бюджет,который увеличить не смогут в связи с отсутствием крупного спонсора.Башнефть ничего не даёт больше,у БСК у самих проблем выше крыши,да и проблем в республике меньше не становится,а ещё нужно кормить всю эту шайку Хабировскую
Да и спонсор Фонбет - это не бесплатный сыр, как многим кажется.
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Адильхан Абдусаламов
Уфе нужно полностью менеджмент менять иметь грамотный селекционный отдел.Но это влажные мечты,увы.Нынешнему руководству ничего не нужно.Желательно,чтобы клуб играл,существовал может локально где то побеждал но не более,об этом говорит и бюджет,который увеличить не смогут в связи с отсутствием крупного спонсора.Башнефть ничего не даёт больше,у БСК у самих проблем выше крыши,да и проблем в республике меньше не становится,а ещё нужно кормить всю эту шайку Хабировскую
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