Пашков о «Салавате»: «Приоритетом клуба на рынке обязан стать первый номер. Уфу спасет не Хо-Сэнг, а голкипер уровня Федотова»

считает, что приоритетом «Салавата» на рынке должен стать вратарь.

– В Уфе молодой и не бесталанный состав, но в атаке нет ни мастеров, ни легионеров уровня Умарка. Без хорошего вратаря « » можно даже не мечтать о повторении нынешнего результата в виде второго места в конференции.

был неплох в регулярке, но не выручил плей-офф, а у весь год прошел в перепадах, когда неплохие матчи сменяли провальные.

Логично, что Уфа вроде бы не оставляет Кареева и может сохранить Ежова. Но большим приоритетом клуба на рынке обязан стать первый номер. Уфу спасет не загадочный форвард Хо-Сэнг, которого всем насмех, говорят, переподписывают, а голкипер уровня . Который, если не ошибаюсь, несколько лет назад как раз и был в системе «Салавата».

– Ходят слухи, что Уфа подпишет Паскуале из «Магнитки».

– Плавно переходим к Магнитогорску. Паскуале там не впечатлил. Помню роскошный первый сезон этого канадца в «Локомотиве», а потом – постоянные качели. Спорная кандидатура, но Уфе виднее.

«Магнитку» же еще покидает и Кошечкин. Легенда клуба, он, на мой взгляд, запоздал с красивой отставкой. Было бы правильнее завершить или после золотой Олимпиады, или после серебряного сезона КХЛ-2022. Впрочем тут выбор за Василием.

А вот у «Магнитки» теперь с вратарями большие проблемы. Да и вообще, учитывая перестановки на тренерском мостике, вся эта команда в каком-то тумане, – сказал олимпийский чемпион.