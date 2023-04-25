Гендиректор «Салавата» о Кадейкине: «Мы попрощались. Попыток переговоров не было»

Генеральный директор «Салавата» сообщил, что Александр Кадейкин покинет клуб.

« провел много сезонов за клуб, мы благодарны ему за игру, помогали друг другу расти. Наступает такой период, когда каждому нужно что-то поменять. Обе стороны не хотели терять времени, и дальше каждый продолжит путь в своем направлении.

Мы попрощались, думаю, он будет играть в другой команде. Попыток переговоров с нашей и его стороны не было», – сказал .

СКА, «Металлург» и «Трактор» претендуют на форварда «Салавата» Кадейкина