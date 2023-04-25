Гендиректор «Салавата» о Кадейкине: «Мы попрощались. Попыток переговоров не было»
Генеральный директор «Салавата» сообщил, что Александр Кадейкин покинет клуб.
«Александр провел много сезонов за клуб, мы благодарны ему за игру, помогали друг другу расти. Наступает такой период, когда каждому нужно что-то поменять. Обе стороны не хотели терять времени, и дальше каждый продолжит путь в своем направлении.
Мы попрощались, думаю, он будет играть в другой команде. Попыток переговоров с нашей и его стороны не было», – сказал Ринат Баширов.
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