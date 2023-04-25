Гендиректор «Салавата» о Кадейкине: «Мы попрощались. Попыток переговоров не было»

Теги Салават Юлаев переходы КХЛ Александр Кадейкин Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата» сообщил, что Александр Кадейкин покинет клуб.

«Александр провел много сезонов за клуб, мы благодарны ему за игру, помогали друг другу расти. Наступает такой период, когда каждому нужно что-то поменять. Обе стороны не хотели терять времени, и дальше каждый продолжит путь в своем направлении.

Мы попрощались, думаю, он будет играть в другой команде. Попыток переговоров с нашей и его стороны не было», – сказал Ринат Баширов.

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4 комментария

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RusSh
Игрок регулярки. Много очков за счёт игры в большинстве. В равных составах много бы не набрал. В ПО вообще был незаметен. Ему точно надо что то менять.
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вперёд спартак
ска своего не упустит
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Ачиваков Марат
Не с тем из этих двух попрощались.
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mihany12
Кадей развел Уфу на 60 лямов…, он и половины не стоит
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