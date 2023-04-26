Гендиректор «Салавата»: «Сказал главе республики, что готов уйти в отставку, если он считает, что я виноват в раннем вылете. Этого не потребовалось, мы партнеры»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Радий Хабиров Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» сказал, что был готов уйти в отставку после этого сезона.

Уфимский клуб впервые с 2017 года выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Адмиралу» (2-4). 

«Отсутствие виновного не значит, что мы ушли от ответственности. У меня был разговор с главой республики. Я сказал, что если он считает, что я виноват в раннем вылете, то я готов был уйти в отставку. Но этого не потребовалось. 

Решение [о сохранении тренерского штаба] было принято еще до плей-офф и согласовано с руководителями республики. После завершения плей-офф была встреча. Мы доложили об итогах и причинах неудач, ближайших планах.

Хабиров очень вдумчивый человек и знает, куда команда движется. Он партнер для нас, а не руководитель, который принимает самостоятельные решения. Здесь нам грех жаловаться. Мы идем вместе с главой республики», – сказал Ринат Баширов

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4 комментария

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Артур Салимханов
"причинах неудач в ближайших планах" - вы уже ближайшие неудачи расписали что и почему будет,
забавно
+3
0
+3
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strash
Этой фразой всё сказано, как нельзя лучше )))) "Он партнер для нас, а не руководитель"
+1
0
+1
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Сергей Жарковский
Ещё Лёня Голубков говорил насчёт партнёров!🤣
+1
0
+1
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RusSh
Ответ strash
Этой фразой всё сказано, как нельзя лучше )))) "Он партнер для нас, а не руководитель"
По другому сказать, определили на будущее распил бабла и кому сколько полагается.)))))
0
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0
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