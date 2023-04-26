Гендиректор «Салавата»: «Сказал главе республики, что готов уйти в отставку, если он считает, что я виноват в раннем вылете. Этого не потребовалось, мы партнеры»

Гендиректор «Салавата» сказал, что был готов уйти в отставку после этого сезона.

Уфимский клуб впервые с 2017 года выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Адмиралу» (2-4).

«Отсутствие виновного не значит, что мы ушли от ответственности. У меня был разговор с главой республики. Я сказал, что если он считает, что я виноват в раннем вылете, то я готов был уйти в отставку. Но этого не потребовалось.

Решение [о сохранении тренерского штаба] было принято еще до плей-офф и согласовано с руководителями республики. После завершения плей-офф была встреча. Мы доложили об итогах и причинах неудач, ближайших планах.

Хабиров очень вдумчивый человек и знает, куда команда движется. Он партнер для нас, а не руководитель, который принимает самостоятельные решения. Здесь нам грех жаловаться. Мы идем вместе с главой республики», – сказал .