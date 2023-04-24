Белов о пресс-конференции «Лады» по итогам сезона: «Решили провести втихаря, без главного тренера. Менеджеры поставили себе положительные оценки»

Теги Лада Валерий Белов КХЛ МХЛ Ладья ВХЛ Хоккей

Валерий Белов рассказал, почему пропустил пресс-конференцию «Лады» по итогам сезона.

– В начале недели «Лада» организовала пресс-конференцию по итогам сезона. Клуб стал единственным в системе ВХЛ и КХЛ, который на такое мероприятие не пригласил главного тренера. Что произошло?

– Вопрос не по адресу. Решили провести обязательное мероприятие втихаря, без главного тренера. Болельщики были удивлены, что клуб пошел на такой «рекорд».

– Там было что-то интересное?

– Менеджеры поставили себе положительные оценки за сезон. То, что «Ладья» вылетела в МХЛ в низший дивизион, а у нас весь чемпионат не было ни одного местного «масочника», не заметили.

К сожалению Стешенко, на которого мы рассчитывали, практически весь сезон пропустил из-за травм. Промелькнула сомнительная идея взять в аренду своих воспитанников, которые в предыдущие годы были проданы.

В открытую сказали, что «Ладе» придется комплектоваться неограниченно свободными агентами. А это, сами понимаете, дорогое удовольствие, – сказал главный тренер «Лады». 

Ранее стало известно, что клуб возвращается в Фонбет Чемпионат КХЛ и примет участие в следующем сезоне лиги.

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7 комментариев

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Dragon10
А зачем Белов на пресс конференции? Плей офф провален, тренер новый уже как бы назначен. Для участия в КХЛ нужны не результаты, а финансы. Может выглядит эта пресс конференция странной, но клуб уже в другой лиге и нет смысла в публичной порке бывшего г.т.
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ЧакЧак
Белов неприятный тип
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nemishiko
Еще играть в КХЛ не начали, а уже скандалы, интриги , расследования)))
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memphis
Ответ vvl
Агенты всегда будут против команды, естественно и против тренера. У них задача облизывать игроков, и чем лучше, тем больше получат.
Белов и Лада несовместимы, что сейчас еще лучше видно. Т.н. тренер в открытую врет и гадит команде после своего увольнения. Причем абсолютно справедливого увольнения. Он провалил сезон, за который получил 12 млн рублей.
Попутно Белов задевает других людей в росхоккее, за что и получает от них в ответ. Ему надо угомониться и взять перерыв.
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