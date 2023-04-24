Белов о пресс-конференции «Лады» по итогам сезона: «Решили провести втихаря, без главного тренера. Менеджеры поставили себе положительные оценки»
Валерий Белов рассказал, почему пропустил пресс-конференцию «Лады» по итогам сезона.
– В начале недели «Лада» организовала пресс-конференцию по итогам сезона. Клуб стал единственным в системе ВХЛ и КХЛ, который на такое мероприятие не пригласил главного тренера. Что произошло?
– Вопрос не по адресу. Решили провести обязательное мероприятие втихаря, без главного тренера. Болельщики были удивлены, что клуб пошел на такой «рекорд».
– Там было что-то интересное?
– Менеджеры поставили себе положительные оценки за сезон. То, что «Ладья» вылетела в МХЛ в низший дивизион, а у нас весь чемпионат не было ни одного местного «масочника», не заметили.
К сожалению Стешенко, на которого мы рассчитывали, практически весь сезон пропустил из-за травм. Промелькнула сомнительная идея взять в аренду своих воспитанников, которые в предыдущие годы были проданы.
В открытую сказали, что «Ладе» придется комплектоваться неограниченно свободными агентами. А это, сами понимаете, дорогое удовольствие, – сказал главный тренер «Лады».
Ранее стало известно, что клуб возвращается в Фонбет Чемпионат КХЛ и примет участие в следующем сезоне лиги.
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Попутно Белов задевает других людей в росхоккее, за что и получает от них в ответ. Ему надо угомониться и взять перерыв.