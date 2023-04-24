Белов о пресс-конференции «Лады» по итогам сезона: «Решили провести втихаря, без главного тренера. Менеджеры поставили себе положительные оценки»

Валерий Белов рассказал, почему пропустил пресс-конференцию «Лады» по итогам сезона.

– В начале недели « » организовала пресс-конференцию по итогам сезона. Клуб стал единственным в системе и КХЛ, который на такое мероприятие не пригласил главного тренера. Что произошло?

– Вопрос не по адресу. Решили провести обязательное мероприятие втихаря, без главного тренера. Болельщики были удивлены, что клуб пошел на такой «рекорд».

– Там было что-то интересное?

– Менеджеры поставили себе положительные оценки за сезон. То, что « » вылетела в в низший дивизион, а у нас весь чемпионат не было ни одного местного «масочника», не заметили.

К сожалению Стешенко, на которого мы рассчитывали, практически весь сезон пропустил из-за травм. Промелькнула сомнительная идея взять в аренду своих воспитанников, которые в предыдущие годы были проданы.

В открытую сказали, что «Ладе» придется комплектоваться неограниченно свободными агентами. А это, сами понимаете, дорогое удовольствие, – сказал главный тренер «Лады».

Ранее стало известно, что клуб возвращается в Фонбет Чемпионат КХЛ и примет участие в следующем сезоне лиги.

Буцаев возглавит «Ладу» («СЭ»)

Востриков о «Ладе»: «Чеботарев и Масленников уничтожили школу клуба на ближайшие 5-10 лет. Они все делают неправильно»