Владимир Крикунов: «Вратарская линия у «Ак Барса» чуть-чуть послабее, чем у ЦСКА. Это сыграло большую роль в финале»

Владимир Крикунов считает, что вратарская линия у «Ак Барса» слабее, чем у ЦСКА.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» (2:1, 3-1 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

«Игра была обоюдоострой до конца. Потом Билялов совершил эту ошибку. ЦСКА атаковал, а вратарь сам забил в свои ворота. Вратарская линия у «Ак Барса» чуть-чуть послабее. И видите, какую большую роль это сыграло в финале.

Не думаю, что для «Ак Барса» все в серии закончено. Играют неплохо. Но у них немного не идет. Даже моментов создают больше, чем у ЦСКА. Но ЦСКА реализовывает те моменты, которые создает. А у «Ак Барса» все никак.

Моменты они создавали хорошие и в той, и в этой игре. Но нападающие не реализуют то, что создают», – сказал бывший главный тренер сборной России.

ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже