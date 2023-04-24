Владимир Крикунов: «Вратарская линия у «Ак Барса» чуть-чуть послабее, чем у ЦСКА. Это сыграло большую роль в финале»

Теги Ак Барс ЦСКА Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Тимур Билялов Хоккей

Владимир Крикунов считает, что вратарская линия у «Ак Барса» слабее, чем у ЦСКА.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» (2:1, 3-1 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

«Игра была обоюдоострой до конца. Потом Билялов совершил эту ошибку. ЦСКА атаковал, а вратарь сам забил в свои ворота. Вратарская линия у «Ак Барса» чуть-чуть послабее. И видите, какую большую роль это сыграло в финале.

Не думаю, что для «Ак Барса» все в серии закончено. Играют неплохо. Но у них немного не идет. Даже моментов создают больше, чем у ЦСКА. Но ЦСКА реализовывает те моменты, которые создает. А у «Ак Барса» все никак.

Моменты они создавали хорошие и в той, и в этой игре. Но нападающие не реализуют то, что создают», – сказал бывший главный тренер сборной России.

ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже

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3 комментария

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Огюст
Придумал какой то глупец ,когда то этот термин : "вратарская линия " и все не задумываясь повторяют Эту глупость ! Говори прямо : Вратарь Ак Барса не совсем удачно и не уклюже сыграл при пропущенных голах и не выручил команду !
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Кеша
ЦСКА в целом быстрее и точнее в передачах . И реализация моментов потрясающая . Я думаю , что ЦСКА выиграет серию .
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