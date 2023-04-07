Буцаев возглавит «Ладу» («СЭ»)

Вячеслав Буцаев возглавит «Ладу»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», покинет пост главного тренера клуба из Тольятти. Его заменит Буцаев, возглавлявший «Витязь» в этом сезоне.

Ранее 52-летний специалист работал в ЦСКА, «Сочи» и «Нефтехимике».

В этом сезоне «Витязь» под руководством Буцаева занял шестое место в таблице Западной конференции и уступил «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Напомним, 1 ноября 2022 года « » отправила официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Завьялов возглавит «Витязь». Он был помощником Буцаева в этом сезоне