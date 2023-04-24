Михайлов о финале Кубка Гагарина: «ЦСКА – молодцы, но все еще впереди. Игра продолжается»

Теги Ак Барс ЦСКА Борис Михайлов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Борис Михайлов прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Ак Барсом» (2:1, 3-1 в серии).

«Победа была трудная. Обе команды сражались от начала и до конца. Армейские нападающие забили на одну шайбу больше, чем нападающие «Ак Барса».

Был интересный хоккей и единоборства, был показ мастерства – зрителям очень понравилось.

Игра продолжается. ЦСКА – молодцы, но все еще впереди», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Так реагируют, как будто с врагами сражаются. Хоть бы кто слово доброе сказал в адрес татарского АК Барс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий