Михайлов о финале Кубка Гагарина: «ЦСКА – молодцы, но все еще впереди. Игра продолжается»
Борис Михайлов прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Ак Барсом» (2:1, 3-1 в серии).
«Победа была трудная. Обе команды сражались от начала и до конца. Армейские нападающие забили на одну шайбу больше, чем нападающие «Ак Барса».
Был интересный хоккей и единоборства, был показ мастерства – зрителям очень понравилось.
Игра продолжается. ЦСКА – молодцы, но все еще впереди», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
1 комментарий