Плотников о ЦСКА и 3-1 с «Ак Барсом»: «Надо не поверить в победу раньше, чем она случится. Без понятия, везем ли в Казань шампанское»

Сергей Плотников считает, что ЦСКА рано считать победителем серии с «Ак Барсом» (3-1).

Форвард армейцев высказался после 4-го матча (2:1) финала Кубка Гагарина.

— Три победы подряд. ЦСКА держит эту серию двумя руками.

— Мы просто идем от игры к игре. Настраиваемся на один матч и стараемся его выиграть.

— Даже Радулов растворился. Как вам удается так нейтрализовать лидеров «Ак Барса»?

— Не хочется об их лидерах — растворились они или нет. Нам просто нужно быть ближе к ним. Мы разбираемся со своей командой, со своими ролями на льду.

— Что для ЦСКА будет самым важным послезавтра в Казани?

— Самое важное — продолжить делать правильные вещи, которые дают нам результат. Еще надо не поверить в победу раньше, чем она случится.

— Что за правильные вещи?

— Не делать грубых ошибок. Играть на команду, ради нее. Если не можешь забить — ложись под шайбу, не можешь ее отдать — выводи ее из зоны, закидывай, иди отбирай.

— Федоров сказал, что в финале главное — психология. Как удержать ее в Казани? Там ведь будет шампанское, чемпионские кепки, которые шьются заранее.

— Я без понятия, везем ли мы шампанское и есть ли у нас кепки с собой. Даже не думаю об этом. Сегодня надо хорошенько поспать, завтра — подготовиться. А дальше — начать день с чистого листа, как будто это первая игра, и не думать о том, что это финал.

— Кажется, что этот ЦСКА невозможно обыграть. Вам не кажется, что это команда‑династия?

— Это громкие слова. Я не хочу такими словами разбрасываться. Думаю, виднее будет нашим ветеранам, которые со стороны все время смотрят на нас. Дай бог, будет так. Нам будет приятно услышать такое, — сказал .

ЦСКА – в шаге от Кубка Гагарина! Выиграл ключевой матч серии, в котором «Ак Барс» был не хуже