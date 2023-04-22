Тренер «Флориды» о замене вратаря: «Здесь нет связи с игрой Лайона, нет критики. Нам нужно было что-то делать, Бобровскому – почувствовать игру»

Пол Морис объяснил замену Алекса Лайона на Сергея Бобровского в 3-м матче с «Бостоном».

« » проиграла «Брюинс» (2:4) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).

Российский вратарь вышел на лед при счете 0:3 и отразил 8 бросков из 9. Он сыграл впервые с 27 марта. Сообщалось, что вратарь пропустил ряд матчей регулярного чемпионата из-за болезни.

сегодня отразил 23 броска из 26.

«Здесь нет связи с игрой Алекса. Он провел много матчей под сильным давлением. Просто если счет 0:3, то это не из-за того, что вратарь стоит на голове. Нужно что-то делать.

И у нас есть еще один вратарь – очень, очень хороший – который давно не играл. Есть риск, когда ты ставишь вратаря, который пропустил какое-то время, но ему нужно было почувствовать игру. Вот и все. Это не имеет отношения к критике игры Алекса», – сказал главный тренер «Флориды».