Тренер «Флориды» о замене вратаря: «Здесь нет связи с игрой Лайона, нет критики. Нам нужно было что-то делать, Бобровскому – почувствовать игру»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Алекс Лайон Хоккей

Пол Морис объяснил замену Алекса Лайона на Сергея Бобровского в 3-м матче с «Бостоном».

«Флорида» проиграла «Брюинс» (2:4) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).

Российский вратарь вышел на лед при счете 0:3 и отразил 8 бросков из 9. Он сыграл впервые с 27 марта. Сообщалось, что вратарь пропустил ряд матчей регулярного чемпионата из-за болезни.

Лайон сегодня отразил 23 броска из 26. 

«Здесь нет связи с игрой Алекса. Он провел много матчей под сильным давлением. Просто если счет 0:3, то это не из-за того, что вратарь стоит на голове. Нужно что-то делать. 

И у нас есть еще один вратарь – очень, очень хороший – который давно не играл. Есть риск, когда ты ставишь вратаря, который пропустил какое-то время, но ему нужно было почувствовать игру. Вот и все. Это не имеет отношения к критике игры Алекса», – сказал главный тренер «Флориды». 

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2 комментария

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Maxim Shumov
Не думаю, что смена вратаря может на что-то влиять, когда у Флориды такая веселая защита
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Невыносимая Легкость-Бытия
Самое главное в плей-офф уверенность первого голкипера, а выходка Пола Мориса может её поколебать
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