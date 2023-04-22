Монтгомери после 4:2 с «Флоридой»: «Сегодня мы увидели хоккей «Бостона». Пассажиров у нас не было»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Патрис Бержерон Давид Крейчи НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

Тренер «Бостона» остался доволен игрой команды в третьем матче серии с «Флоридой» (4:2).

«Брюинс» обыграли «Пантерс» и вышли вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).

Команда была вынуждена играть без форвардов Патриса Бержерона (не поехал на выезд, может сыграть в 5-м матче серии) и Давида Крейчи (не попал в состав в последний момент из-за травмы, вероятность участия в 4-м матче – 50/50, как было сказано). 

«Сегодня мы увидели хоккей «Бостона». Нам нужно было, чтобы все включились в игру – вне зависимости от отсутствия Бержерона и Крейчи. 

Во второй игре у нас были пассажиры. Сегодня их не было», – сказал Джим Монтгомери

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3 комментария

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Iker El Santo
Бостон методично укатывал пантер,лишь после 4-0 они расслабились и заруинили шатаут Улльмарку
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Maxim Shumov
Ответ Сергей Югай
Тренер Флориды какой то дибил, зачем ставить неопытного вратаря. Надо было с самого начала выставлять Серегу. Это поражение полностью по вине тренера. Недальновидный и непрофессиональный . Дальше только за счет мастерства игроков
Ну, Серёга то, тот еще тащёр, конечно
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