Монтгомери после 4:2 с «Флоридой»: «Сегодня мы увидели хоккей «Бостона». Пассажиров у нас не было»

Тренер «Бостона» остался доволен игрой команды в третьем матче серии с «Флоридой» (4:2).

«Брюинс» обыграли «Пантерс» и вышли вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).

Команда была вынуждена играть без форвардов (не поехал на выезд, может сыграть в 5-м матче серии) и (не попал в состав в последний момент из-за травмы, вероятность участия в 4-м матче – 50/50, как было сказано).

«Сегодня мы увидели хоккей « ». Нам нужно было, чтобы все включились в игру – вне зависимости от отсутствия Бержерона и Крейчи.

Во второй игре у нас были пассажиры. Сегодня их не было», – сказал .