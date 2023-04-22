Монтгомери после 4:2 с «Флоридой»: «Сегодня мы увидели хоккей «Бостона». Пассажиров у нас не было»
Тренер «Бостона» остался доволен игрой команды в третьем матче серии с «Флоридой» (4:2).
«Брюинс» обыграли «Пантерс» и вышли вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).
Команда была вынуждена играть без форвардов Патриса Бержерона (не поехал на выезд, может сыграть в 5-м матче серии) и Давида Крейчи (не попал в состав в последний момент из-за травмы, вероятность участия в 4-м матче – 50/50, как было сказано).
«Сегодня мы увидели хоккей «Бостона». Нам нужно было, чтобы все включились в игру – вне зависимости от отсутствия Бержерона и Крейчи.
Во второй игре у нас были пассажиры. Сегодня их не было», – сказал Джим Монтгомери.
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