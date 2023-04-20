Крикунов о Гусеве: «Если накуролесил, иди к тренеру, просись в состав. Ну, выпил и выпил! Все не без греха. Просто выйди с достоинством из этой ситуации»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Роман Ротенберг алкоголь и спорт Хоккей

Владимир Крикунов высказался об отстранении Никиты Гусева от основного состава СКА.

Нападающий пропустил три последних матча серии СКА против ЦСКА (2-4).

Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

– То, что Гусев был выведен из состава, вас удивило?

– Даже очень. Не знаю, конечно, точной причины. Но, как слышал, он нарушил режим. А в такой период сезона это недопустимо. А если накуролесил, то иди к тренеру, просись в состав. Скажи, что готов искупить кровью то, что случилось.

Как раньше было? Ну, выпил и выпил! Что делать? Все не без греха. Просто выйди с достоинством из этой ситуации. Ну, сняли тебя с игры, раз плохо действовал, что сопли распускать?

– По команде бьет такая ситуация, когда один из лидеров вдруг оказывается вне состава?

– Тут только сам главный тренер знает, находясь внутри, что и как лучше сделать. Если это спустить с рук, то другие скажут: почему ему можно, а мне нет? И завтра их будет уже не один, а пять. А послезавтра – десять. И все, привет, приехали! Такая взрывоопасная ситуация может рвануть с любой стороны, – сказал бывший тренер сборной России.

Гусев и СКА договорились о расторжении контракта. На форварда претендуют «Динамо» и «Спартак», он хочет играть в Москве («Матч ТВ»)

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23 комментария

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Bartez1986
там тренер, судя по интервью, гораздо более тяжёлые вещи употребляет. и ничего, в сборную вон назначили
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+58
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RusSh
Ответ Bartez1986
там тренер, судя по интервью, гораздо более тяжёлые вещи употребляет. и ничего, в сборную вон назначили
И все кругом на перебой кричат какой Ротенберг гениальный тренер. Лизнули так лизнули.
+36
0
+36
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Сергей Жарковский
Не переживай Никита, уйдя от такого тренера ничего не потерял! Есть хорошие варианты продолжить карьеру!
+25
-1
+24
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Booligan
Крикунов знает, что говорит. Команда устроила пьянку на Олимпиаде в Турине после победы в четвертьфинале(!) и разобралась до конца игр. А он их лично отпустил в ресторан
+10
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Tungus85
Так может к тренеру бы он и пошёл. Но только где там тренер? Там ротенберг
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0
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Evgeniy Pinchuk
Из интервью создаётся впечатление, что все игроки только и ждут когда тренер отвернётся... И все сразу бегут бухать... Что за бред. Кто захочет, того ни один тренер не остановит, ну а кто за трезвяк - того насильно не заставишь. Это персональный выбор каждого.
+8
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+8
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PEREGRINATOR
Да помним… Вену — пропили, Питер — пропили.
+6
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maxoc
Скорее всего, Гусь что-то сказал по поводу тренерства Ротенберга. Не согласился с его установкой или что-то подобное.
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Сидни Кросби 2
Ответ Павел Гаврош
Да Гусев там только из-за денег как и все остальные в ска.
Ну в ЦСКА,АК барсе бесплатно играют.)
+3
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Павел Гаврош
Ответ Сергей Жарковский
Не переживай Никита, уйдя от такого тренера ничего не потерял! Есть хорошие варианты продолжить карьеру!
Да Гусев там только из-за денег как и все остальные в ска.
+3
0
+3
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Костя Кот
Ответ Bartez1986
там тренер, судя по интервью, гораздо более тяжёлые вещи употребляет. и ничего, в сборную вон назначили
lsd-25
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Maximich
Тренера СКА давно бы послали и слили бы, если бы он по совместительству не был бы главным спонсором клуба и лиги. В Омске в 90-х годов работал Леонид Киселев (тренер, который начал путь Авангарда), этот тренер, не был в молодости звездой в хоккее, и было видно, как он отстаивал интересы команды, как ему было тяжело пробиваться и искать справедливость против монстров хоккея, как он выбил третье место в лиге, когда спор был с Уфой. А сейчас всё просто, спонсор, хочешь трером, хочешь менеджером и никто ничего не скажет.
+2
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Elegante
В СКА Ротенберг куролесит своей гениальной системой. То ли ещё будет(((
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Shamarin
Вряд ли там вообще была какая-то пьянка. Гусев не похож на полного идиота и ему не 20 лет. Скорее всего просто повод высадить его на берег. А вот за что, здесь уже может быть много версий и не факт что мы когда-нибудь узнаем верную.
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kso77
Володя тоже вокруг да около , боится лишнего сказать ...
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Сидни Кросби 2
Как он пойдёт к тренеру,которого нет.
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ftw2002@yandex.ru
Уберите дедушку, он бредит.
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гилберт
Привёз, выпил, на лавку!!! Романтика!
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ros80
Старый любит стоять в позе бегущего египтянина..
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R_RB
Ответ Костя Кот
lsd-25
кот в теме)
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