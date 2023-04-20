Крикунов о Гусеве: «Если накуролесил, иди к тренеру, просись в состав. Ну, выпил и выпил! Все не без греха. Просто выйди с достоинством из этой ситуации»

Владимир Крикунов высказался об отстранении Никиты Гусева от основного состава СКА.

Нападающий пропустил три последних матча серии СКА против ЦСКА (2-4).

Сообщалось, что отстранение связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

– То, что Гусев был выведен из состава, вас удивило?

– Даже очень. Не знаю, конечно, точной причины. Но, как слышал, он нарушил режим. А в такой период сезона это недопустимо. А если накуролесил, то иди к тренеру, просись в состав. Скажи, что готов искупить кровью то, что случилось.

Как раньше было? Ну, выпил и выпил! Что делать? Все не без греха. Просто выйди с достоинством из этой ситуации. Ну, сняли тебя с игры, раз плохо действовал, что сопли распускать?

– По команде бьет такая ситуация, когда один из лидеров вдруг оказывается вне состава?

– Тут только сам главный тренер знает, находясь внутри, что и как лучше сделать. Если это спустить с рук, то другие скажут: почему ему можно, а мне нет? И завтра их будет уже не один, а пять. А послезавтра – десять. И все, привет, приехали! Такая взрывоопасная ситуация может рвануть с любой стороны, – сказал бывший тренер сборной России.

Гусев и СКА договорились о расторжении контракта. На форварда претендуют «Динамо» и «Спартак», он хочет играть в Москве («Матч ТВ»)