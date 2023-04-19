Кирилл Сафронов о Ротенберге во главе СКА: «Зачем его менять? У него хорошо получается. Он живет этим делом»

Кирилл Сафронов оценил работу Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА.

– Регулярный чемпионат в этом сезоне – лучший для СКА за последние несколько лет. Команда его уверенно провела. Я смотрел практически все матчи, особенно домашние. СКА интересно играл, очень активно. Ярко сыграл . вернулся и здорово играл. провел лучший сезон. Отмечу вратаря . Можно назвать много игроков, кто сильно индивидуально сыграл.

Плей-офф – отдельная история. Все серии были напряженными. Но опыт, мастерство и слаженность ЦСКА сыграли на руку москвичам. И из-за этого СКА проиграл в финале Западной конференции.

– Какую оценку вы можете поставить СКА по итогам сезона?

– Какой смысл в оценке? Регулярный чемпионат сыграли лучше всех. В плей-офф остановились в двух шагах от победы. На это есть свои причины. Мы, болельщики, смотрим со стороны. А что происходит внутри команды, мы не знаем. По определенным причинам некоторые хоккеисты не играли в плей-офф. Возможно, этот фактор сыграл против СКА.

ЦСКА – сильный соперник. Костяк команды не меняется несколько лет. Возможно, будет анализ от СКА, который все смогут прочитать. И в нем будет объяснение того, почему команда не прошла ЦСКА. Мое мнение, что ЦСКА – сильная команда с опытными лидерами. И то, что СКА не хватило тех игроков, которые в регулярке были сильны, но в плей-офф не смогли показать нужной игры или совсем не играли.

– Возможно, СКА не хватило Никиты Гусева, которого вывели из состава по ходу серии с ЦСКА.

– Я Никиту давно знаю, играл вместе с ним в «Югре». Помню, когда Никита пришел в СКА. Он за эти годы вырос как мастер, выиграл Олимпиаду, съездил в НХЛ. В его уровне мастерства я не сомневаюсь. Конечно, его не хватило. Игрок, который решал моменты на Олимпиаде, может помочь добиться нужного результата. Разные причины указывались, почему Гусев не играл. Я считаю, что Гусев помог бы СКА.

– Должен ли оставаться главным тренером СКА?

– Зачем его менять? У Ротенберга хорошо получается. Он живет этим делом. Очень интересно за ним наблюдать.

Нужны точечные изменения. В команде сделают выводы, усилят состав и дальше можно будет развивать клуб, – сказал бывший защитник СКА.