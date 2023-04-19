Кирилл Сафронов о Ротенберге во главе СКА: «Зачем его менять? У него хорошо получается. Он живет этим делом»

Теги СКА Кирилл Сафронов КХЛ Никита Гусев Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг Александр Никишин Дмитрий Николаев Хоккей

Кирилл Сафронов оценил работу Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА.

– Регулярный чемпионат в этом сезоне – лучший для СКА за последние несколько лет. Команда его уверенно провела. Я смотрел практически все матчи, особенно домашние. СКА интересно играл, очень активно. Ярко сыграл Дмитрий Яшкин. Никита Гусев вернулся и здорово играл. Александр Никишин провел лучший сезон. Отмечу вратаря Дмитрия Николаева. Можно назвать много игроков, кто сильно индивидуально сыграл.

Плей-офф – отдельная история. Все серии были напряженными. Но опыт, мастерство и слаженность ЦСКА сыграли на руку москвичам. И из-за этого СКА проиграл в финале Западной конференции. 

– Какую оценку вы можете поставить СКА по итогам сезона?

– Какой смысл в оценке? Регулярный чемпионат сыграли лучше всех. В плей-офф остановились в двух шагах от победы. На это есть свои причины. Мы, болельщики, смотрим со стороны. А что происходит внутри команды, мы не знаем. По определенным причинам некоторые хоккеисты не играли в плей-офф. Возможно, этот фактор сыграл против СКА. 

ЦСКА – сильный соперник. Костяк команды не меняется несколько лет. Возможно, будет анализ от СКА, который все смогут прочитать. И в нем будет объяснение того, почему команда не прошла ЦСКА. Мое мнение, что ЦСКА – сильная команда с опытными лидерами. И то, что СКА не хватило тех игроков, которые в регулярке были сильны, но в плей-офф не смогли показать нужной игры или совсем не играли. 

– Возможно, СКА не хватило Никиты Гусева, которого вывели из состава по ходу серии с ЦСКА.

– Я Никиту давно знаю, играл вместе с ним в «Югре». Помню, когда Никита пришел в СКА. Он за эти годы вырос как мастер, выиграл Олимпиаду, съездил в НХЛ. В его уровне мастерства я не сомневаюсь. Конечно, его не хватило. Игрок, который решал моменты на Олимпиаде, может помочь добиться нужного результата. Разные причины указывались, почему Гусев не играл. Я считаю, что Гусев помог бы СКА. 

– Должен ли Роман Ротенберг оставаться главным тренером СКА?

– Зачем его менять? У Ротенберга хорошо получается. Он живет этим делом. Очень интересно за ним наблюдать.  

Нужны точечные изменения. В команде сделают выводы, усилят состав и дальше можно будет развивать клуб, – сказал бывший защитник СКА.

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10 комментариев

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Aleksey Novikov
Надо оставить Романа Борисовича.
С ним наши шансы на выход в финал и в следующем году значительно увеличичатся.
Желание всех болельщиков ЦСКА, а также Локомотива, Торпедо, Динамо...
Вобщем всех, кроме СКА.
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ARAMIS777
Правильно,не меняйте как можно дольше.
Для болельщиков других клубов это зер гуд!
+15
-2
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KSA1985
Сафронов, ты такой же недоразвитый, как и вся эта шобла вокруг КХЛ и "Красной машины". Если он живёт хоккеем, это не значит что он тренер. Пусть Хабаровск выведет в ПО, тогда поговорим. У них 3 состава. Причём 22 человека до 25 лет. Акушер или маляр может делать ту же работу, что и Ротенберг( стоять на лавочке) . Опыт тренера исчисляется не в том сколько он посвещает времени хоккею. Получается я подхожу по всём критериям в Омский клуб. С 96-97 живу хоккеем, просмотрел более 800 матчей, сплю ещё меньше чем Рома.
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Олег
Пусть тренирует Ромка Пусть. 🤣😂😅
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Док163
а у них у всех есть какое-то письменное обязательство высказаться и лизнуть?
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Andrew Chepaylo
Ответ ARAMIS777
Правильно,не меняйте как можно дольше. Для болельщиков других клубов это зер гуд!
Так вроде ж судеек к себе в штат берет, не?
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Сергей Носков
Некачественно лижешь. Без души.
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Костя Кот
даешь пожизненный контракт для Йозе!!!
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ARAMIS777
Ответ Andrew Chepaylo
Так вроде ж судеек к себе в штат берет, не?
Ну это отдельная история.
А вот как тренер Йозе Марино суперкрут!
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