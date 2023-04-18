«Автомобилист» продлил контракт с Да Костой на 2 года. Он стал лучшим бомбардиром команды в сезоне

Теги Автомобилист КХЛ Стефан Да Коста Хоккей

«Автомобилист» продлил контракт с форвардом Стефаном Да Костой на 2 года.

Новое соглашение с 33-летним французом заключено до завершения сезона-2024/25.

В этом сезоне Да Коста стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером «Автомобилиста», набрав 56 (20+36) очков в 54 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 7 играх плей-офф на его счету 7 (1+6) набранных баллов. Сезон стал для него третьим в составе клуба из Екатеринбурга.

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6 комментариев

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Михаил Качалов
В этом сезоне нормально играл, а в первых двух в плове не заметен был, думаю нормальный ход рад.
+11
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Борух73
отличная новость. обоснованное продление, руководству +.
+4
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Знатный стахановец
Добрая весть! Хорошее продление. 👍🏒🔥
+3
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oldgordon
Первая хорошая новость от Автомобилиста. Очень хорошо, что контракт на 2 года. В состав он вписался, партнёров знает, привыкать ни к ним, ни к тренерам не надо. Надеемся, что будет играть не хуже, чем в прошедшем сезоне. Удачи!
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ЧакЧак
сл год отдыхать будет
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сергей ожиганов
Просто как игрок он отличный вариант для Авто, успехов ему, надеюсь ещё подпишут Мэйсика и Волка с Широковым, Эберт само сабой просто обязан остатса в команде
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