«Автомобилист» продлил контракт с Да Костой на 2 года. Он стал лучшим бомбардиром команды в сезоне
«Автомобилист» продлил контракт с форвардом Стефаном Да Костой на 2 года.
Новое соглашение с 33-летним французом заключено до завершения сезона-2024/25.
В этом сезоне Да Коста стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером «Автомобилиста», набрав 56 (20+36) очков в 54 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
В 7 играх плей-офф на его счету 7 (1+6) набранных баллов. Сезон стал для него третьим в составе клуба из Екатеринбурга.
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