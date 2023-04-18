«Автомобилист» продлил контракт с Да Костой на 2 года. Он стал лучшим бомбардиром команды в сезоне

«Автомобилист» продлил контракт с форвардом Стефаном Да Костой на 2 года.

Новое соглашение с 33-летним французом заключено до завершения сезона-2024/25.

В этом сезоне Да Коста стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером « », набрав 56 (20+36) очков в 54 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 7 играх плей-офф на его счету 7 (1+6) набранных баллов. Сезон стал для него третьим в составе клуба из Екатеринбурга.