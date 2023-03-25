Агент Черных: «У Да Косты огромное желание играть в «Автомобилисте». Все идет к тому, что он останется»

Теги Автомобилист Торпедо КХЛ Стефан Да Коста Александр Черных Кенни Агостино Максим Гафуров Хоккей

Агент Александр Черных сообщил, что Стефан Да Коста хочет остаться в «Автомобилисте».

– Стефан Да Коста останется в «Автомобилисте»?

– С «Автомобилистом» ведутся переговоры, и все идет к тому, что он останется в команде.

Да Коста поблагодарил болельщиков в соцсетях, однако его неправильно поняли. Он попрощался не с клубом, а с прошедшим сезоном.

У него огромное желание играть в «Автомобилисте». Думаю, что мы достигнем согласия по новому контракту, и он продолжит радовать своей игрой болельщиков в Екатеринбурге.

– А как насчет Кенни Агостино в «Торпедо»?

– Я разговаривал с генеральным менеджером «Торпедо» Максимом Гафуровым, который сказал, что фактически команда закончила сезон, но морально он еще продолжается. Когда будет какая-то пауза, клуб с нами свяжется. Пока никакой конкретики нет.

Где-то в конце марта будем общаться и поймем, останется ли Агостино в «Торпедо». Но интерес со стороны клубов к нему есть. Результативный сезон ему помешала показать травма, но это хороший вариант для КХЛ по соотношению цена-качество, – сказал Черных.

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1 комментарий

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Матроскин52
При всем моем уважении к Кенни - нынешнее Торпедо не его команда… С его ценником ему играть в ТОП 6… Спасибо за игру за Торпедо и удачи в новой команде!
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