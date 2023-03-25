Агент Черных: «У Да Косты огромное желание играть в «Автомобилисте». Все идет к тому, что он останется»
Агент Александр Черных сообщил, что Стефан Да Коста хочет остаться в «Автомобилисте».
– Стефан Да Коста останется в «Автомобилисте»?
– С «Автомобилистом» ведутся переговоры, и все идет к тому, что он останется в команде.
Да Коста поблагодарил болельщиков в соцсетях, однако его неправильно поняли. Он попрощался не с клубом, а с прошедшим сезоном.
У него огромное желание играть в «Автомобилисте». Думаю, что мы достигнем согласия по новому контракту, и он продолжит радовать своей игрой болельщиков в Екатеринбурге.
– А как насчет Кенни Агостино в «Торпедо»?
– Я разговаривал с генеральным менеджером «Торпедо» Максимом Гафуровым, который сказал, что фактически команда закончила сезон, но морально он еще продолжается. Когда будет какая-то пауза, клуб с нами свяжется. Пока никакой конкретики нет.
Где-то в конце марта будем общаться и поймем, останется ли Агостино в «Торпедо». Но интерес со стороны клубов к нему есть. Результативный сезон ему помешала показать травма, но это хороший вариант для КХЛ по соотношению цена-качество, – сказал Черных.
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