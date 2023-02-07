Да Коста – 3-й игрок в истории «Автомобилиста» в КХЛ с 50 очками за чемпионат. Рекорд у Доуса – 69 баллов
Стефан Да Коста набрал 50 очков в сезоне КХЛ.
Нападающий «Автомобилиста» отметился 2 (1+1) баллами в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:0).
Француз стал третьим игроком в истории «Автомобилиста» в КХЛ, которому удалось достичь отметки в 50 очков в отдельно взятом регулярном чемпионате КХЛ.
Игроки «Автомобилиста» с 50+ очками за регулярный чемпионат:
1. Найджел Доус – 69 (28+41) очков в сезоне-2018/2019;
2. Дэн Секстон – 53 (25+28) очков в сезоне-2018/2019;
3. Найджел Доус – 50 (20+30) очков в сезоне-2019/2020;
4. Стефан Да Коста – 50 (17+33) очков в сезоне-2022/2023.
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