Фетисов о бане российского спорта: «Надо поднимать уровень внутренних соревнований, делать подобие этапов Кубка мира. И ждать – не думаю, что это на сто лет»

Вячеслав Фетисов высказался о российском спорте без международных соревнований.

«Спорт – такая вещь, для многих это профессия... Значит, надо поднимать уровень внутренних соревнований всяких, делать наподобие там этапов Кубка мира, если мы говорим про виды спорта, которые в этом формате соревнуются.

Ну и ждать, я не думаю, что это будет сто лет продолжаться вся эта история, рано или поздно это же закончится.

Но тем не менее надо продолжать тренироваться, выступать, создать систему стимулов для участия во внутренних соревнованиях, ну и создавать тут конкуренцию.

То есть если мы поднимем уровень соревновательности внутри страны, то при любом возвращении на международной арене у нас будет серьезный уровень компетенций и конкурентоспособности. Я думаю, что тут как-то так», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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