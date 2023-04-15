Фетисов о бане российского спорта: «Надо поднимать уровень внутренних соревнований, делать подобие этапов Кубка мира. И ждать – не думаю, что это на сто лет»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о российском спорте без международных соревнований.

«Спорт – такая вещь, для многих это профессия... Значит, надо поднимать уровень внутренних соревнований всяких, делать наподобие там этапов Кубка мира, если мы говорим про виды спорта, которые в этом формате соревнуются.

Ну и ждать, я не думаю, что это будет сто лет продолжаться вся эта история, рано или поздно это же закончится.

Но тем не менее надо продолжать тренироваться, выступать, создать систему стимулов для участия во внутренних соревнованиях, ну и создавать тут конкуренцию.

То есть если мы поднимем уровень соревновательности внутри страны, то при любом возвращении на международной арене у нас будет серьезный уровень компетенций и конкурентоспособности. Я думаю, что тут как-то так», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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16 комментариев

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Karamazoff
"Кто о чем, а вшивый о бане"
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Бедоносец
Согласен с Вячеславом Александровичем, всё скоро изменится. И северные потоки сами отремонтируют, и к международным соревнованиям и олимпиаде допустят. Ещё и компенсацию за моральный ущерб заплатят, главное нам нужно не давать слабину и гнуть свою линию на международной политической арене.
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expertmer2020
Люблю эту песню

Я стерплю, ты поверь
Я умею терять
Пусть в мире теперь
Дважды два - стало пять
Чёрным сделалось белое
С этого дня
Я живу без тебя,
А ты без меня

Нет, я не жду-у
Нет, я не жду-у-у
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Татьяна Солотина
Ждать у моря погоды.
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JL JL
Изо дня в день несет свою методичку как на заводе.
Нет, вы только взгляните на этот стандартный текст, который они все абсолютно одинаково приподносят и с посылом, как из одного инкубатора!
Это же умора в кубе. Хотя слезы льются от всего этого ужаса.
Бесстыжий! Это самое наимягчайшее его определение.
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Александр Скворцов
В 1989 году Слава не захотел ждать международных соревнований 100 лет, а в миг со скандалом свалил в Штаты.
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Владислав Свидзинский
Казалось бы - причем здесь баня?
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Viks
Спорт - это профессия для всех. А для кого не профессия - это физкультура, любительство.
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Вилья Панчо
Ответ Анастасия Прудникова
Тоже надеюсь на скорый допуск спортсменов на международные соревнования. Внутренние - это хорошо, но большой спорт предполагает борьбу между спортсменами разных стран.
Какой может быть оптимизм на фоне нового закона о призыве?
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Gast
Что ж, не 100 лет - это оптимистичный прогноз.
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Руслан Х
В смысле — ждать?Ждун?!
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Анастасия Прудникова
Тоже надеюсь на скорый допуск спортсменов на международные соревнования. Внутренние - это хорошо, но большой спорт предполагает борьбу между спортсменами разных стран.
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dima-dorozhkin
Доживём - увидим.
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Александр Кудрявцев
Опять дедушка чего выпил
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Данил Колпиков
Ответ Маргарита Михайловна
Может сначала победить в войне?
Ловите миллиард минусов
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Маргарита Михайловна
Может сначала победить в войне?
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