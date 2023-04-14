Фетисов об экологии: «50% живого на Земле уничтожено всеми вместе, не только россиянами. Проблема потепления актуальна, таяние льдов – это приведет к серьезным катастрофам»
Вячеслав Фетисов обозначил важность экологических проблем в мире.
«Мы понимаем, что, казалось бы, это не важная тема, но жизнеобеспечение, мне кажется, это главный приоритет правительства.
Обеспечить чистую воду, чистый воздух, чистые продукты питания для своих граждан. Вы же знаете, что у нас столько накопленного ущерба связано с совсем не просчитанными решениями, в том числе связанными с озером Байкал.
Это уникальная экосистема, которая станет в ближайшее время нашим главным ресурсом экономическим, политическим и общечеловеческим.
То есть вода уже для многих стран, а их больше 100, является проблемой, дефицит. ЦБК на Байкале, «Черная дыра», «Красный бор», это проблемы с захоронением всяких могильников в арктической зоне – это то, что нам прилетит.
И это невозможно побороть, потому что нет технологий. Это стоит огромных денег.
Мне кажется, здесь мы должны осознавать, что, борясь за будущее, мы должны об этом будущем и заботиться. 50% живого на планете Земля уничтожено всеми вместе, не только россиянами.
Проблема потепления, она актуальна, таяние льдов в Арктике, в Антарктике, на пиках, – это проблема сегодня, которая приведет к серьезным катастрофам, которые потребуют огромных усилий, иногда просто их не хватит.
Качество воды – это проблема сегодня для нашей страны, очистные сооружения отсутствуют как промышленные, так и муниципальные.
Воздух в городах, которые промышленные центры, ужасный. Мы понимаем, что сегодня экология, климат, биоразнообразие являются жизненно важными для нас моментами будущего страны», – сказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Вячеслав Фетисов.
PS. Экология - это наука. Фетисов явно говорил о состоянии окружающей среды, а не о науке.
Если сравнить количество живших на планете крупных видов животных 10 тысяч лет назад, и сейчас, то получится, что вымерло с тех пор не 50, а 90% видов, как минимум.