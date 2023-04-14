Фетисов об экологии: «50% живого на Земле уничтожено всеми вместе, не только россиянами. Проблема потепления актуальна, таяние льдов – это приведет к серьезным катастрофам»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ Политика Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов обозначил важность экологических проблем в мире.

«Мы понимаем, что, казалось бы, это не важная тема, но жизнеобеспечение, мне кажется, это главный приоритет правительства.

Обеспечить чистую воду, чистый воздух, чистые продукты питания для своих граждан. Вы же знаете, что у нас столько накопленного ущерба связано с совсем не просчитанными решениями, в том числе связанными с озером Байкал.

Это уникальная экосистема, которая станет в ближайшее время нашим главным ресурсом экономическим, политическим и общечеловеческим.

То есть вода уже для многих стран, а их больше 100, является проблемой, дефицит. ЦБК на Байкале, «Черная дыра», «Красный бор», это проблемы с захоронением всяких могильников в арктической зоне – это то, что нам прилетит.

И это невозможно побороть, потому что нет технологий. Это стоит огромных денег.

Мне кажется, здесь мы должны осознавать, что, борясь за будущее, мы должны об этом будущем и заботиться. 50% живого на планете Земля уничтожено всеми вместе, не только россиянами.

Проблема потепления, она актуальна, таяние льдов в Арктике, в Антарктике, на пиках, – это проблема сегодня, которая приведет к серьезным катастрофам, которые потребуют огромных усилий, иногда просто их не хватит.

Качество воды – это проблема сегодня для нашей страны, очистные сооружения отсутствуют как промышленные, так и муниципальные.

Воздух в городах, которые промышленные центры, ужасный. Мы понимаем, что сегодня экология, климат, биоразнообразие являются жизненно важными для нас моментами будущего страны», – сказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Вячеслав Фетисов.

23 комментария

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Dyman
Славик - делом займись
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Sobachkin
Во всем виновато НАТО и США ....
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NoWar
Слава, ты же зампред комитета по экологии, тебе не жаловаться надо на качество воды и воздуха, а уже давно предлагать меры, принимать законы для улучшения ситуации. Жаловаться и без тебя есть кому.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Лужин
Ты еще от нефти предложи отказаться, наверху оценят такие инициативы.
новичком угостят
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Гекдениз Кардениз
что он несет и ведь когда то считался топ хоккеистом и казалось адекватный человек одним из первых уехал в Нхл чтобы развиваться как игрок , а теперь все вокруг виноваты что старый дедуля обкаканый ходит и делает вид что все идет по плану
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Фут.Боль
Рубрика - минутка экологии на спортсе.
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molot p
да причём тут люди, ледники так и так тают, это естественный процесс, они за всю историю Земли раз 10 то таяли, то наступал ледниковый период. или фетисов думает что динозавры тоже загазовали планету? единственное это углеродный след, да, он делает планету теплее из-за парникового эффекта, но не так критично чтобы ледники без него взяли и перестали таять, это чушь, и этого не изменить. можно только меньше деревьев вырубать, которые углекислым газом питаются и производят кислород
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Владислав Севастьянов
Не только россиянами, конечно. Но только Россия запрещает Всемирный фонд дикой природы, поскольку тот не дает загрязнять окружающую среду так сильно, как хотелось бы приближенным воротилам.
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Упасть бы ниц и ницше
таяние льдов приведет к тому, что Овечкин не догонит Гретцки
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jonnysilverhand01
Проблема озоновой дыры уже идёт на позитив, о чем ты славик
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fbd
Таяние льдов приведет к серьезным катастрофам. Например, как же Третьяк сможет строить катки без льда то?

PS. Экология - это наука. Фетисов явно говорил о состоянии окружающей среды, а не о науке.
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catcher69
и тут остапа понесло...
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Ivan Ivanych
Ответ Shnur
Обеспечить чистую воду? Кажется году в 2008 ер потратила миллиарды бюджета на фильтры петрика, так и не обеспечили?
Ну так едросов же немало, пока каждый себе дома воду очистит, пройдут десятки лет, а потом может и до обычных людей очередь дойдёт.
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Ivan Ivanych
Славок, с вулканами что будешь делать? От них потерление намного больше зависит чем от всех выхлопных газов и прочего вместе взятого!!
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Водяра
Ответ bel01
50%? Если сравнить количество живших на планете крупных видов животных 10 тысяч лет назад, и сейчас, то получится, что вымерло с тех пор не 50, а 90% видов, как минимум.
Лучше что бы вымерло 100% ЕдРосцев чем каких то бенгальских тигров.
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Ramzez II
У Фетисова новое поле деятельности))))
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Ебздрогыч
Хоккеист-эколог - это как дворник-ядерщик
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Aleksbar
Много слов ни о чём. Просто в пустоту.
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iron_m
Володин при мне говорил, что на экологию бросают самых бесполезных
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Лужин
Ты еще от нефти предложи отказаться, наверху оценят такие инициативы.
+2
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Shnur
Обеспечить чистую воду? Кажется году в 2008 ер потратила миллиарды бюджета на фильтры петрика, так и не обеспечили?
+2
-2
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bel01
50%?
Если сравнить количество живших на планете крупных видов животных 10 тысяч лет назад, и сейчас, то получится, что вымерло с тех пор не 50, а 90% видов, как минимум.
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Михаил Никитов
Лицемер
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