«Это будет самый великий рекорд в истории человечества, мирового спорта». Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки
Вячеслав Фетисов назвал возможный рекорд Александра Овечкина в НХЛ самым великим в истории человечества.
«Саша Овечкин – он сегодня на слуху. Наверное, один из самых популярных спортсменов не только в нашей стране, но и в мире.
Насчет рекорда я могу сказать, что 5 лет назад об этом никто даже не задумывался, о том, что возможно приблизиться, не говоря уже о том, что есть шанс побить этот рекорд.
Я считаю, что это будет самый великий рекорд в истории человечества, в истории мирового спорта.
Он, кстати, второй сейчас. Саша, по забиваемости, по-моему, там порядка 70 голов осталось, чтобы побить этот рекорд.
Так что да, он сейчас настоящий амбассадор нашей страны. Он несет и традиции. Он воспитанник советской школы хоккея, мама у него двукратная олимпийская чемпионка.
Поэтому в это непростое время все наши помыслы и желания, поддержка Саши 100-процентная. Мы все хотим, чтобы это произошло», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 822 гола в НХЛ на данный момент. Первое место занимает Уэйн Гретцки – 894 шайбы.
И надо понимать, что во времена Гретцки всем было пофиг на твое имя, выносили на раз, чтоб не стоял на бросковой точке.
совковый флюгер пытается казаться патриотом, а на деле - шут гороховый.
Считать у кого там какой в итоге отрыв у игроков из разных эпох такое себе, рекорд есть рекорд
Великий в том, что предатель родины обогнал жителя своей новой родины...как-то не патриотично....Великие рекорды в легкой атлетике, которые держались десятилетия...например Боб Бимон прыгнул на 890 см или Бубка за 6 метров...а в командном виде спорта величие дутое...здесь роль личности гораздо ниже...