«Это будет самый великий рекорд в истории человечества, мирового спорта». Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал возможный рекорд Александра Овечкина в НХЛ самым великим в истории человечества.

«Саша Овечкин – он сегодня на слуху. Наверное, один из самых популярных спортсменов не только в нашей стране, но и в мире.

Насчет рекорда я могу сказать, что 5 лет назад об этом никто даже не задумывался, о том, что возможно приблизиться, не говоря уже о том, что есть шанс побить этот рекорд.

Я считаю, что это будет самый великий рекорд в истории человечества, в истории мирового спорта.

Он, кстати, второй сейчас. Саша, по забиваемости, по-моему, там порядка 70 голов осталось, чтобы побить этот рекорд.

Так что да, он сейчас настоящий амбассадор нашей страны. Он несет и традиции. Он воспитанник советской школы хоккея, мама у него двукратная олимпийская чемпионка.

Поэтому в это непростое время все наши помыслы и желания, поддержка Саши 100-процентная. Мы все хотим, чтобы это произошло», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 822 гола в НХЛ на данный момент. Первое место занимает Уэйн Гретцки – 894 шайбы.

13 комментариев

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Angelgirl
Ответ **@#$НеКолюсь#@**
надо понимать, что во времена Гретцки хоккей был другой. да и амуниция на вратарях была меньше.
Надо понимать, что во времена Гретцки хоккей был действительно другой, защитникам было позволено значительно больше и нападающим продраться к воротам было намного тяжелее. И тем не менее, именно Гретцки и Марио Лемье, даже в то время, в котором кроме них было немало великих игроков, лидировали по очкам со значительным отрывом и лидировали бы и сейчас наряду с Конором, если бы были молоды. Кроме того, эти люди в хоккее умели абсолютно все, они не только забивали голы, еще больше голов забито с их передач, они вели игру команды, они мозг команды. Они не ставили цели забивать голы, которых забили очень много, они ставили цели побеждать всегда и всех.
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Кеша
Ответ жирный кот
а если бы овечкин был шведом, то славик тоже самое бы говорил? ответ, впрочем, очевиден. совковый флюгер пытается казаться патриотом, а на деле - шут гороховый.
А ты не шут гороховый ? Мне лично было бы посрать и на шведа и на финна . Так же и Фетисову .
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alklimov2018
Ответ **@#$НеКолюсь#@**
надо понимать, что во времена Гретцки хоккей был другой. да и амуниция на вратарях была меньше.
Надо понимать, что Овечкин не сможет сделать клюшкой Гретцки больше двух бросков за матч.
И надо понимать, что во времена Гретцки всем было пофиг на твое имя, выносили на раз, чтоб не стоял на бросковой точке.
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жирный кот
а если бы овечкин был шведом, то славик тоже самое бы говорил? ответ, впрочем, очевиден.
совковый флюгер пытается казаться патриотом, а на деле - шут гороховый.
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Stop-D
Чего-то никогда не слышал от наших ветеранов восхищениями рекордами Грецки в НХЛ, но уверен как только Овечкин побьет ( если конечно побьет) рекорд по голам, для всех их сразу станет в одночасье величайшим достижением во Вселенной)
+3
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Рамиль Кизимов
Ответ Crenk
По совокупности шайб в регулярном и плей офф , Грецкий останется на вершине
Перешёл с непобития рекорда на подсчёт совокупности голов?) Вся статистика североамериканского спорта идёт по регуляркам, смирись)
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Рамиль Кизимов
Ответ Angelgirl
Т.е. рекорд Гретцки по очкам со значительным отрывом от Овечкина за карьеру и по очкам в среднем за матч тоже со значительным отрывом, уступят рекорду Овечкина по голам, даже если Овечкин забьет на пару шайб больше? Это и есть, настоящий патриотизм, врать самому себе.
У Гретцки будет больше очков в общем и в среднем за матч, у Ови шайб в общем и в среднем за матч. Все довольны)
Считать у кого там какой в итоге отрыв у игроков из разных эпох такое себе, рекорд есть рекорд
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Hitgoe Himgob
В истории Галактики! Да что мелочиться, в истории Вселенной
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Ковид 07.10.52
Я считаю, что это будет самый великий рекорд в истории человечества, в истории мирового спорта....
Великий в том, что предатель родины обогнал жителя своей новой родины...как-то не патриотично....Великие рекорды в легкой атлетике, которые держались десятилетия...например Боб Бимон прыгнул на 890 см или Бубка за 6 метров...а в командном виде спорта величие дутое...здесь роль личности гораздо ниже...
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**@#$НеКолюсь#@**
Ответ Angelgirl
Т.е. рекорд Гретцки по очкам со значительным отрывом от Овечкина за карьеру и по очкам в среднем за матч тоже со значительным отрывом, уступят рекорду Овечкина по голам, даже если Овечкин забьет на пару шайб больше? Это и есть, настоящий патриотизм, врать самому себе.
надо понимать, что во времена Гретцки хоккей был другой. да и амуниция на вратарях была меньше.
+3
-3
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Crenk
Ответ Angelgirl
Т.е. рекорд Гретцки по очкам со значительным отрывом от Овечкина за карьеру и по очкам в среднем за матч тоже со значительным отрывом, уступят рекорду Овечкина по голам, даже если Овечкин забьет на пару шайб больше? Это и есть, настоящий патриотизм, врать самому себе.
По совокупности шайб в регулярном и плей офф , Грецкий останется на вершине
+2
-2
0
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Angelgirl
Т.е. рекорд Гретцки по очкам со значительным отрывом от Овечкина за карьеру и по очкам в среднем за матч тоже со значительным отрывом, уступят рекорду Овечкина по голам, даже если Овечкин забьет на пару шайб больше? Это и есть, настоящий патриотизм, врать самому себе.
+15
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Кеша
Александр Великий ! Дай , Господи , Овечкину сил и здоровья взойти на вершину !
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