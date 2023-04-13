«Это будет самый великий рекорд в истории человечества, мирового спорта». Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки

Вячеслав Фетисов назвал возможный рекорд Александра Овечкина в НХЛ самым великим в истории человечества.

«Саша Овечкин – он сегодня на слуху. Наверное, один из самых популярных спортсменов не только в нашей стране, но и в мире.

Насчет рекорда я могу сказать, что 5 лет назад об этом никто даже не задумывался, о том, что возможно приблизиться, не говоря уже о том, что есть шанс побить этот рекорд.

Я считаю, что это будет самый великий рекорд в истории человечества, в истории мирового спорта.

Он, кстати, второй сейчас. Саша, по забиваемости, по-моему, там порядка 70 голов осталось, чтобы побить этот рекорд.

Так что да, он сейчас настоящий амбассадор нашей страны. Он несет и традиции. Он воспитанник советской школы хоккея, мама у него двукратная олимпийская чемпионка.

Поэтому в это непростое время все наши помыслы и желания, поддержка Саши 100-процентная. Мы все хотим, чтобы это произошло», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Капитан « » забил 822 гола в на данный момент. Первое место занимает – 894 шайбы.