Фетисов об уехавших спортсменах: «Можно их ругать, но, может, мы сами недоработали. Пришло время понять, что мы связываем с патриотизмом, общественным сознанием»

Теги Вячеслав Фетисов Олимпийская сборная России Хоккей

Вячеслав Фетисов высказал отношение к уехавшим из страны спортсменам и выступающим под флагами других стран.

«Ну, это их решение. Это их позиция. Запретить мы тоже не можем, то есть это желание спортсмена.

С другой стороны, мы много чего наблюдаем последнее время, уезжают молодые люди.

Конечно, можно их ругать, но, с другой стороны, мы понимаем, что что-то, может, мы сами недоработали.

Так что время пришло, когда нужно все это правильно расставить по местам и понимать, чего мы хотим, что мы связываем с патриотизмом, с воспитательным процессом, с семейным укладом, с государственной политикой и общественным, так скажем, сознанием.

Мне кажется, каждый для себя принимает решение, коли не было такой понятной, отстроенной системы взаимоотношений в обществе и понимания своей ответственности перед долгом, перед страной, семьей, как бы это пафосно ни звучало, но это таким образом мир устроен.

Здесь ничего, так скажем, крамольного в этом нет: ты принимаешь решение на основании того, как ты всю эту ситуацию оцениваешь, чувствуешь и хочешь дальше жить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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12 комментариев

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76yjgh98tr675dyt45
Ответ Геннадий Туник
В первый раз мы недоработали в 2000-м году,когда избрали чекиста.А их,как известно,бывших не бывает.
Нужно было дальше продолжать балаган от Ельцина, дикий беспредел криминала, разваровывпние всего олигархами?
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Геннадий Туник
В первый раз мы недоработали в 2000-м году,когда избрали чекиста.А их,как известно,бывших не бывает.
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76yjgh98tr675dyt45
Спорт это ведь просто работа. Если к нему так относиться, то какие проблемы? Почему уехавшие спортсмены важнее уехавшие инженеров, врачей и учёных? И те и другие получили образование бесплатно в России.
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BeastI666I
люди не хотят убивать и умирать! это прекрасно. А вы их заставляете! вот и все!
прекратите боевые действия! дайте шанс России вернуться на мировой рынок, чтобы снова заработал фондовый рынок! вы же все у нас отобрали этой бессмысленной бойней. на работу на западе не устроишься теперь, товаров нет, технологий нет... продавали газ и нефть... теперь за 30% будем китаю поставлять. нафига это все?!?!?!
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закрыт по беспределу
Тут дядя Слава прав.
Недоработка явно имела место.
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DevilsFan
Что-то этот эксперт разговорился в последнее время: вчера по глобальному потеплению высказался, сегодня о патриотизме, завтра по квантовой физике что-нибудь завернёт.
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Viks
Патриотизм - это не выступление спортсмена за страну. Патриотизм - это совсем другое, словарь вам в помощь.
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expertmer2020
Неожиданный взгляд на ситуацию.
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Viks
"Пришло время понять, что мы связываем с патриотизмом," --- Словарь открой - ты всё поймёшь и всё увидишь сам.
Понимать надо было ДО открытия рта о патриотизме.
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Valentin Efimenko
Что за либерал его покусал?!? какие-то проблески ясного сознания...
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MikhaL
Спортсмен сам принимает решение, но за неправильное решение он будет наказан. Так себе выбор..
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Melnikov1968
Вспомнился эпизод фильма "Забытая мелодия для флейты", когда главные герои посетили выставку авангардных художников и Леонид Филимонов ( Леонид Филатов) оправдывался перед женой, убеждая её, что никакой связи не имеет с медсестрой (Татьяна Догилева), на что последовал ответ:"Ой Лёня, Леня". Очень похоже:" Ой Слава, Слава".
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