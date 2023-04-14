Фетисов об уехавших спортсменах: «Можно их ругать, но, может, мы сами недоработали. Пришло время понять, что мы связываем с патриотизмом, общественным сознанием»
Вячеслав Фетисов высказал отношение к уехавшим из страны спортсменам и выступающим под флагами других стран.
«Ну, это их решение. Это их позиция. Запретить мы тоже не можем, то есть это желание спортсмена.
С другой стороны, мы много чего наблюдаем последнее время, уезжают молодые люди.
Конечно, можно их ругать, но, с другой стороны, мы понимаем, что что-то, может, мы сами недоработали.
Так что время пришло, когда нужно все это правильно расставить по местам и понимать, чего мы хотим, что мы связываем с патриотизмом, с воспитательным процессом, с семейным укладом, с государственной политикой и общественным, так скажем, сознанием.
Мне кажется, каждый для себя принимает решение, коли не было такой понятной, отстроенной системы взаимоотношений в обществе и понимания своей ответственности перед долгом, перед страной, семьей, как бы это пафосно ни звучало, но это таким образом мир устроен.
Здесь ничего, так скажем, крамольного в этом нет: ты принимаешь решение на основании того, как ты всю эту ситуацию оцениваешь, чувствуешь и хочешь дальше жить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Факт дня: Фетисов против Fan ID. Хотя проголосовал за закон в трех чтениях
прекратите боевые действия! дайте шанс России вернуться на мировой рынок, чтобы снова заработал фондовый рынок! вы же все у нас отобрали этой бессмысленной бойней. на работу на западе не устроишься теперь, товаров нет, технологий нет... продавали газ и нефть... теперь за 30% будем китаю поставлять. нафига это все?!?!?!
Недоработка явно имела место.
Понимать надо было ДО открытия рта о патриотизме.