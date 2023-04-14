Фетисов об уехавших спортсменах: «Можно их ругать, но, может, мы сами недоработали. Пришло время понять, что мы связываем с патриотизмом, общественным сознанием»

Вячеслав Фетисов высказал отношение к уехавшим из страны спортсменам и выступающим под флагами других стран.

«Ну, это их решение. Это их позиция. Запретить мы тоже не можем, то есть это желание спортсмена.

С другой стороны, мы много чего наблюдаем последнее время, уезжают молодые люди.

Конечно, можно их ругать, но, с другой стороны, мы понимаем, что что-то, может, мы сами недоработали.

Так что время пришло, когда нужно все это правильно расставить по местам и понимать, чего мы хотим, что мы связываем с патриотизмом, с воспитательным процессом, с семейным укладом, с государственной политикой и общественным, так скажем, сознанием.

Мне кажется, каждый для себя принимает решение, коли не было такой понятной, отстроенной системы взаимоотношений в обществе и понимания своей ответственности перед долгом, перед страной, семьей, как бы это пафосно ни звучало, но это таким образом мир устроен.

Здесь ничего, так скажем, крамольного в этом нет: ты принимаешь решение на основании того, как ты всю эту ситуацию оцениваешь, чувствуешь и хочешь дальше жить», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

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