«Разин способен привить «Металлургу» самоотдачу, характер, способность бороться до конца». Коньков о новом тренере «Магнитки»

Сергей Коньков оценил назначение Андрея Разина главным тренером «Металлурга».

«Своей работой в «Северстали» Разин заслужил возможность поработать с клубом уровня «Магнитки». Понятно, что перед « » стоят самые высокие задачи. И в этой связи Андрею Владимировичу необходимо будет найти баланс во взаимодействии с опытными игроками и местной молодежью.

Но Разин способен привить команде самоотдачу, характер, способность бороться до конца. То, чего ей, возможно, не хватало в прошедшем сезоне. Так что теперь все зависит от того, как клуб сможет усилиться, какова будет ситуация с легионерами.

Если получится собрать боеспособный состав, то все может получиться. У «Металлурга» для этого достаточно возможностей», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.