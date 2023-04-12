Вайсфельд о Разине: «У него проблема в интеллекте. Тренер топ-уровня должен быть солидным человеком, не шпаной»

Теги Металлург Мг Леонид Вайсфельд КХЛ Андрей Разин Спорт-Экспресс Хоккей

Леонид Вайсфельд считает, что проблема Андрея Разина заключается в интеллекте.

Бывший генменеджер клубов КХЛ ответил на вопрос о том, видит ли он у главного тренера «Металлурга» провалы в работе. 

«Я думаю, у него проблема в интеллекте. Давайте абстрагируемся. Нет фамилии Разин. 

Как бы вы отнеслись к человеку, который звонит ночью, обсирает тебя с ног до головы, а когда потом выясняется, что он не прав, не приносит свои извинения?

Как относиться к такому человеку, будь он специалист или кто угодно? Я с уважением к нему отношусь, он был отличным игроком и тренер хороший.

Но когда мы говорим о тренере топ-уровня, он должен быть солидным и серьезным человеком. Не шпаной», – сказал Вайсфельд. 

Вайсфельд о Разине: «Он мне вчера в полпервого позвонил... Он же непьющий? А там прям в трубку пахло»

42 комментария

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Andy
Ответ Серый
не думаю, что тот Авто был уровня Динамо. А усач уже показал свой уровень в этом году, когда с одним из сильнейших составов шел вне зоны ПО - в условиях значительно ослабшей конкуренции
мало ли когда кто где шел)) проиграл бы сезон тогда и выводы можно делать.. у него есть результат и еще будет.
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Олег
Ответ Andy
Да а ты состав МВД? Или ты тогда еще не вылупился?))
Вы так Защищаете Знарка, Он вам
не родственник случайно.
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zakirshah
Это ж как надо языком ляпнуть,чтобы тебе ночью позвонили!!!
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Антрополог
Ответ ftw2002@yandex.ru
Разин разговаривает с хоккеистами на понятном им языке, я думаю, очень доходчиво. И о тренере судят в первую очередь по результатам его команды. А супертактичный и интеллигентный Вайсфельд мог бы и не рассказывать на публику, кто ему звонит в час ночи и о чем ему приватно говорит. Как-то не солидно это выглядит, хотя о чем это я?
Если тебя "приватно" оскорбляют надо молчать?
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zakirshah
Когда коментирует Вайс....д ,то я звук убираю
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zakirshah
Он хотя бы о личных делах не говорит публике,"уважаемый" интеллигент
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Алар
У нас страной руководит шпана из подворотни известного города! Ну, а Разину простительно...
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Серый
Ответ Andy
Был. Авто...
не думаю, что тот Авто был уровня Динамо. А усач уже показал свой уровень в этом году, когда с одним из сильнейших составов шел вне зоны ПО - в условиях значительно ослабшей конкуренции
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zakirshah
В своём глазу бревна не видит...
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Andy
Ответ Серый
Тогда переформулирую, раз непонятно: у Разина были клубы уровня хотя бы Динамо времен Знарка?
Был. Авто...
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zakirshah
В СВОЁМ ГЛАЗУ БРЕВНА НЕ ВИДИТ!!!
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Серый
Ответ Andy
Титул Знарок взял на четвертый год работы. Разин десять лет тренер.
Тогда переформулирую, раз непонятно: у Разина были клубы уровня хотя бы Динамо времен Знарка?
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Andy
Ответ Олег
Ты состав видел Севы?🤡
Да а ты состав МВД? Или ты тогда еще не вылупился?))
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Andy
Ответ Олег
Итог какой у Знарка, выгнали с позором из Казани. У Андрюхи большой потенциал, он ещё всех удивит...
Что значит с позором? Это твои фантазии?
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Andy
Ответ Серый
речь была про титулы
Титул Знарок взял на четвертый год работы. Разин десять лет тренер.
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Олег
Ответ Andy
он с севой не показал ни чего...только выход в ПО. ЧУТЬ это для таких как ты.
Ты состав видел Севы?🤡
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Andy
Ответ Олег
Он с Севой, показал неплохой результат чуть ЦСКА не выбил. А остальные это школа, которую нужно было пройти...
он с севой не показал ни чего...только выход в ПО. ЧУТЬ это для таких как ты.
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Олег
Обморок который Невский, тебя в КБ заждались.
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Олег
Ответ Andy
Знарок на второй год своего тренерства взял серебро, играя в финале кубка Гагарина. Разин уже десять лет как тренер-результата ноль.
Итог какой у Знарка, выгнали с позором из Казани. У Андрюхи большой потенциал, он ещё всех удивит...
+1
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Александр Невский
Магнитка такой клуб и такой город где одна шпана . Разин из одной деревни в другую переехал .
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-8
-6
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Серый
Ответ Andy
Да, с ХК МВД он серебро брал.
речь была про титулы
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Andy
Ответ Олег
Знарку и лет побольше, мягко заказать. У Андрюхи всё в переди...
Знарок на второй год своего тренерства взял серебро, играя в финале кубка Гагарина. Разин уже десять лет как тренер-результата ноль.
+1
-2
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Кеша
Разин точно не шпана . Не всем быть такими гладкими , хитрыми и с виду интеллигентными , как Вайсфельд . Тренер изъясняется на доступном ему и игрокам языке . Я уже писал , что не всем в хоккее дано быть интеллигентными . Видимо , Вайсфельд , слишком солидный , что , кроме комментаторской кабины никуда не берут . Там , как раз и галстук и солидность нужна . Знарок показал бы Вайсфельду пару жестов , он и в обморок упал бы , наверное .
+3
-1
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Олег
Ответ Andy
Знарок с титулами.
Знарку и лет побольше, мягко заказать. У Андрюхи всё в переди...
+1
-2
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Олег
Ответ Andy
И какого результата он добился уже с шестьми командами???
Он с Севой, показал неплохой результат чуть ЦСКА не выбил.
А остальные это школа, которую нужно было пройти...
+2
-2
0
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