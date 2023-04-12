Вайсфельд о Разине: «У него проблема в интеллекте. Тренер топ-уровня должен быть солидным человеком, не шпаной»
Леонид Вайсфельд считает, что проблема Андрея Разина заключается в интеллекте.
Бывший генменеджер клубов КХЛ ответил на вопрос о том, видит ли он у главного тренера «Металлурга» провалы в работе.
«Я думаю, у него проблема в интеллекте. Давайте абстрагируемся. Нет фамилии Разин.
Как бы вы отнеслись к человеку, который звонит ночью, обсирает тебя с ног до головы, а когда потом выясняется, что он не прав, не приносит свои извинения?
Как относиться к такому человеку, будь он специалист или кто угодно? Я с уважением к нему отношусь, он был отличным игроком и тренер хороший.
Но когда мы говорим о тренере топ-уровня, он должен быть солидным и серьезным человеком. Не шпаной», – сказал Вайсфельд.
Вайсфельд о Разине: «Он мне вчера в полпервого позвонил... Он же непьющий? А там прям в трубку пахло»
не родственник случайно.
А остальные это школа, которую нужно было пройти...