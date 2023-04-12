Вайсфельд о Разине: «У него проблема в интеллекте. Тренер топ-уровня должен быть солидным человеком, не шпаной»

Леонид Вайсфельд считает, что проблема Андрея Разина заключается в интеллекте.

Бывший генменеджер клубов ответил на вопрос о том, видит ли он у главного тренера « » провалы в работе.

«Я думаю, у него проблема в интеллекте. Давайте абстрагируемся. Нет фамилии Разин.

Как бы вы отнеслись к человеку, который звонит ночью, обсирает тебя с ног до головы, а когда потом выясняется, что он не прав, не приносит свои извинения?

Как относиться к такому человеку, будь он специалист или кто угодно? Я с уважением к нему отношусь, он был отличным игроком и тренер хороший.

Но когда мы говорим о тренере топ-уровня, он должен быть солидным и серьезным человеком. Не шпаной», – сказал Вайсфельд.

Вайсфельд о Разине: «Он мне вчера в полпервого позвонил... Он же непьющий? А там прям в трубку пахло»