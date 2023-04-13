Владислав Третьяк: «Из ИИХФ нельзя выходить. Откажемся от Олимпиад, других турниров – наши дети этого не поймут. Надо продолжать сотрудничество»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Владислав Третьяк КХЛ ЧМ по хоккею Олег Матыцин олимпийский хоккейный турнир детский хоккей Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Владислав Третьяк считает, что России нельзя выходить из ИИХФ.

– Игорь Ларионов после серии СКА и «Торпедо» сказал, что нам надо выйти из Международной федерации хоккея (ИИХФ), сделать длинный календарь и играть в мае. Вы как к этим словам относитесь?

– Считаю, что из ИИХФ нельзя выходить. Рано или поздно все поменяется. Рано или поздно мы будем играть на международной арене, на чемпионатах.

Мировой хоккей без российского теряет интерес, теряет соревновательность. Кто бы что ни говорил, но мы входим в элиту мирового хоккея. Поэтому контакт с международной федерацией надо поддерживать, что мы и делаем. И Олег Матыцин меня в этом поддерживает.

Да, диалог сейчас не такой, какой хотелось бы, но мы его все равно ведем.

– С кем вы общаетесь в ИИХФ? С Тардифом?

– Мы обмениваемся официальными письмами. Повторюсь, общение сейчас не такое, как хотелось бы.

– Сейчас в мировом спорте наметилось движение в нашу сторону. Борьба, фехтование, тхэквондо… А в хоккее как с этим?

– Да, кого-то вернули, но не в таком формате, как хотелось бы. Будем надеяться на лучшее. Жизнь не останавливается.

Поймите, мы должны думать не только о сегодняшнем дне. Хорошо, я трехкратный олимпийский чемпион, а мальчишка, который начинает заниматься, он кем захочет стать? Захочет выиграть Олимпиаду, выиграть чемпионат мира. А до этого – на юниорском уровне, на молодежном. Вы что, хотите мечту отобрать, выйдя отовсюду?

Ну выйдем, откажемся от Олимпиад, от других международных турниров. Думаю, что это неправильно. Наши дети этого не поймут. Нам надо продолжать сотрудничество.

Вы знаете, что в мае снова будет обсуждаться наше участие. Но все зависит от того, как будет складываться СВО, – заявил президент Федерации хоккея России.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

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22 комментария

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viktorpavlov70
Третьяк совсем отстал от жизни. Современная пацанва мечтает играть в НХЛ и выигрывать Кубок Стэнли. Никакая Олимпиада и тем более ЧМ не удерживает пацанов от уезда в НХЛ и другие североамериканские лиги.
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viktorpavlov70
Ответ Anton Woland
Надо не ФХР разрывать отношения с ИИХФ, а КХЛ с ФХР. Тогда и любые лимиты на количество легионеров были бы возможны, чемпионат до мая и тд
Это очевидно уже почти всем. Только Владик ни за что на это не пойдёт. Ибо потеряет свою значимость.
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Anton Woland
Надо не ФХР разрывать отношения с ИИХФ, а КХЛ с ФХР. Тогда и любые лимиты на количество легионеров были бы возможны, чемпионат до мая и тд
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ftw2002@yandex.ru
И таких чиновников от спорта у нас к сожалению большинство. Не хотят и не могут отстаивать интересы страны на международном уровне. Не пускают на соревнования - зачем тогда членство в этой организации? Выйти из нее, не платить никаких взносов. Что-то изменится, как Третьяк говорит, вот тогда и подумаем - возвращаться туда или нет. За детей он видите ли переживает. Хорошую отмазку придумал. За себя он переживает, эа свое тепленькое местечко.
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Евгений Мешков
Ответ three hundred bucks
кто "мы?" я вот даже в Цюрихе ни разу не бывал.
зря, говорят красивый город.
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Павел Волков
Письма то хоть электронные, или по старинке через почту России?
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three hundred bucks
Ответ Enich
Да с чего они свалят? Они здесь больше получают. А их сборные и так от них отказались:) Так что глупость вы пишите. Люди играют за бабло, а не за «стрелку», пора бы это понять
ну, эту присказку, что можно делать, что заблагорассудится, а всех и все можно за бабло купить я который год слышу. рпл уже деградировала казалось хуже некуда, а там еще есть потенциал, кхл этой дорогой тоже верно идет
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Enich
Ответ LeoSk
Да, правильно!!! ИИ вообще присоединиться к азиатской хоккейной лиге и пусть ИИХВ завидует!!!
Чушь какая-то
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Enich
Ответ Павел Гаврош
Здесь ключевое слово "если".Надо не забывать где мы живём тут всё через одно место.Да и тем более как только появляются сильные игроки их сразу на крючок клубы НХЛ итд.
НХЛ и так забирает всех сильнейших. Но там очень высокая конкуренция. Наличие России в иихф никак не влияет на отъезд сильных игроков, а вот разрыв отношений поможет забирать всех сильнейших из любой лиги, кроме северной Америки, с которыми есть договор о признании контрактов.
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Enich
Ответ three hundred bucks
объясню еще проще: с такими замашками все финны, чехи, словаки и шведы свалят в другие чемпионаты по способностям, от европейских до ахл-нхл, а сборная россия итак в турнирах не играет. ну и образвивай кхл после этого, на полную катушку, так сказать
Да с чего они свалят? Они здесь больше получают. А их сборные и так от них отказались:)
Так что глупость вы пишите. Люди играют за бабло, а не за «стрелку», пора бы это понять
+1
-1
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goshforever
Годы идут, Третьяк стабилен.
Понятно, что Владислав зиц-председатель, но все равно дедов из ФХР читать каждрый раз утомляет.
+2
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Алехин
ФХР пусть оставит КХЛ в покое, а с ИИХФ продолжит обмен письмами, одно другому не противоречит. На ЧМ без нашего участия из КХЛ легов не позовут, можно делать календарь как удобно КХЛ. Потом, если нас вернут, то можно сборную на ЧМ отправлять из освободившихся игроков НХЛ и КХЛ. Евротуры и прочая лабуда идёт лесом. Всем хорошо.
+6
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three hundred bucks
Ответ Enich
Объясню просто: Нужно разрывать отношения с ИИХФ и отказываться признавать их контракты. Не отпускать игроков под турниры под их участием. Уверяю, что через несколько лет, когда наступает оттепель, они сами приползут. Правда к тому времени не будет никакого Третьяка в чиновниках. Нужно усиливать и развивать КХЛ. А чиновники в этом не заинтересованы. Если лига станет сильной и независимой, они просто потеряют кресла и огромное бабло. Поэтому никаких выходов и иихф и нет. Эта история не про развитие хоккея, а про ЗП чиновников в лице Третьяка.
объясню еще проще:
с такими замашками все финны, чехи, словаки и шведы свалят в другие чемпионаты по способностям, от европейских до ахл-нхл, а сборная россия итак в турнирах не играет. ну и образвивай кхл после этого, на полную катушку, так сказать
+1
0
+1
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three hundred bucks
Ответ Евгений Мешков
что тебе мешает официальными письмами обмениваться выйдя их ИИХФ? если все дело в этом, вообше не понятно, что мы там делаем до сих пор
кто "мы?" я вот даже в Цюрихе ни разу не бывал.
+2
-1
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Антиполитпроект
Наши дети многое, что не поймут. Особенно - как выжившие из ума старперы сохраняют власть и руинят будущее следующих поколений
+7
-2
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Павел Гаврош
Ответ Enich
Объясню просто: Нужно разрывать отношения с ИИХФ и отказываться признавать их контракты. Не отпускать игроков под турниры под их участием. Уверяю, что через несколько лет, когда наступает оттепель, они сами приползут. Правда к тому времени не будет никакого Третьяка в чиновниках. Нужно усиливать и развивать КХЛ. А чиновники в этом не заинтересованы. Если лига станет сильной и независимой, они просто потеряют кресла и огромное бабло. Поэтому никаких выходов и иихф и нет. Эта история не про развитие хоккея, а про ЗП чиновников в лице Третьяка.
Здесь ключевое слово "если".Надо не забывать где мы живём тут всё через одно место.Да и тем более как только появляются сильные игроки их сразу на крючок клубы НХЛ итд.
0
0
0
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андрэ
Дети уже не понимаю
+3
0
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LeoSk
Ответ Enich
Объясню просто: Нужно разрывать отношения с ИИХФ и отказываться признавать их контракты. Не отпускать игроков под турниры под их участием. Уверяю, что через несколько лет, когда наступает оттепель, они сами приползут. Правда к тому времени не будет никакого Третьяка в чиновниках. Нужно усиливать и развивать КХЛ. А чиновники в этом не заинтересованы. Если лига станет сильной и независимой, они просто потеряют кресла и огромное бабло. Поэтому никаких выходов и иихф и нет. Эта история не про развитие хоккея, а про ЗП чиновников в лице Третьяка.
Да, правильно!!! ИИ вообще присоединиться к азиатской хоккейной лиге и пусть ИИХВ завидует!!!
0
-2
-2
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Enich
Объясню просто:
Нужно разрывать отношения с ИИХФ и отказываться признавать их контракты. Не отпускать игроков под турниры под их участием. Уверяю, что через несколько лет, когда наступает оттепель, они сами приползут. Правда к тому времени не будет никакого Третьяка в чиновниках.
Нужно усиливать и развивать КХЛ. А чиновники в этом не заинтересованы. Если лига станет сильной и независимой, они просто потеряют кресла и огромное бабло. Поэтому никаких выходов и иихф и нет. Эта история не про развитие хоккея, а про ЗП чиновников в лице Третьяка.
+3
-2
+1
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Sever12
Вас они так уже не понимают и не поймут.
+11
0
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Евгений Мешков
что тебе мешает официальными письмами обмениваться выйдя их ИИХФ? если все дело в этом, вообше не понятно, что мы там делаем до сих пор
+2
-1
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Bashibuzuck
Давайте начнем со смены президента ФХР, а там уже и до других президентов очередь дойдет
+6
-4
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