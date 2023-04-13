Владислав Третьяк: «Из ИИХФ нельзя выходить. Откажемся от Олимпиад, других турниров – наши дети этого не поймут. Надо продолжать сотрудничество»

Владислав Третьяк считает, что России нельзя выходить из ИИХФ.

– Игорь Ларионов после серии СКА и «Торпедо» сказал, что нам надо выйти из Международной федерации хоккея (ИИХФ), сделать длинный календарь и играть в мае. Вы как к этим словам относитесь?

– Считаю, что из ИИХФ нельзя выходить. Рано или поздно все поменяется. Рано или поздно мы будем играть на международной арене, на чемпионатах.

Мировой хоккей без российского теряет интерес, теряет соревновательность. Кто бы что ни говорил, но мы входим в элиту мирового хоккея. Поэтому контакт с международной федерацией надо поддерживать, что мы и делаем. И Олег Матыцин меня в этом поддерживает.

Да, диалог сейчас не такой, какой хотелось бы, но мы его все равно ведем.

– С кем вы общаетесь в ИИХФ? С Тардифом?

– Мы обмениваемся официальными письмами. Повторюсь, общение сейчас не такое, как хотелось бы.

– Сейчас в мировом спорте наметилось движение в нашу сторону. Борьба, фехтование, тхэквондо… А в хоккее как с этим?

– Да, кого-то вернули, но не в таком формате, как хотелось бы. Будем надеяться на лучшее. Жизнь не останавливается.

Поймите, мы должны думать не только о сегодняшнем дне. Хорошо, я трехкратный олимпийский чемпион, а мальчишка, который начинает заниматься, он кем захочет стать? Захочет выиграть Олимпиаду, выиграть чемпионат мира. А до этого – на юниорском уровне, на молодежном. Вы что, хотите мечту отобрать, выйдя отовсюду?

Ну выйдем, откажемся от Олимпиад, от других международных турниров. Думаю, что это неправильно. Наши дети этого не поймут. Нам надо продолжать сотрудничество.

Вы знаете, что в мае снова будет обсуждаться наше участие. Но все зависит от того, как будет складываться СВО, – заявил президент Федерации хоккея России.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.