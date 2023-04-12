Владислав Третьяк: «Молодая команда СКА совершает ошибки – тренер сделает выводы. У ЦСКА олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Был Гусев, и то не играет»
Владислав Третьяк поделился мнением об итогах серии ЦСКА и СКА.
Команда тренера Сергея Федорова одержала победу со счетом 4-2 в серии финала Западной конференции.
– Хорошие матчи между двумя достойными командами. Но мастерство ЦСКА все‑таки сказалось.
Они не так много бросают, но делают это результативнее и качественнее. Я помню, когда мы играли ЦСКА в Сибири, там «минус 30», холод, они создают момент за моментом.
А у нас два броска – два гола. У СКА сегодня не было таких игроков, которые могли бы завершить момент.
– Ротенберг только что сказал, что у ЦСКА закрывается чемпионское окно.
– У СКА действительно молодая команда, которая совершает ошибки. Тренер сейчас сделает выводы.
ЦСКА – да, более опытная, там есть и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира. Был один Никита Гусев, и то не играет.
Посмотрим, что будет делать ЦСКА в следующем сезоне, омолаживание команды – процесс постепенный. Это работа каждодневная. Тем более ЦСКА имеет хорошую школу, там и молодежка хорошая, и фарм‑клуб.
Есть откуда черпать игроков, не надо боятся это делать. Что касается чемпионского окна… Поживем – увидим, – сказал президент Федерации хоккея России.
Спрятать на дачу, отобрать телефон, пусть перекладывает свои медали, смотрит телек, поливает цветочки))
— Вытащи свой язык из моей жопы, Гарри, обычно так лижут псы. Ты ведь не собака, Гарри?
— Нет! Я не собака!
— Тем не менее... по всем признакам ты самая настоящая собака. По всем, кроме верности.
Вам то коренному армейцу не пристало подхалимничать выскочкам!