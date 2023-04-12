Владислав Третьяк: «Молодая команда СКА совершает ошибки – тренер сделает выводы. У ЦСКА олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Был Гусев, и то не играет»

Теги ЦСКА СКА ФХР Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк поделился мнением об итогах серии ЦСКА и СКА.

Команда тренера Сергея Федорова одержала победу со счетом 4-2 в серии финала Западной конференции.

– Хорошие матчи между двумя достойными командами. Но мастерство ЦСКА все‑таки сказалось.

Они не так много бросают, но делают это результативнее и качественнее. Я помню, когда мы играли ЦСКА в Сибири, там «минус 30», холод, они создают момент за моментом.

А у нас два броска – два гола. У СКА сегодня не было таких игроков, которые могли бы завершить момент.

– Ротенберг только что сказал, что у ЦСКА закрывается чемпионское окно.

– У СКА действительно молодая команда, которая совершает ошибки. Тренер сейчас сделает выводы.

ЦСКА – да, более опытная, там есть и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира. Был один Никита Гусев, и то не играет.

Посмотрим, что будет делать ЦСКА в следующем сезоне, омолаживание команды – процесс постепенный. Это работа каждодневная. Тем более ЦСКА имеет хорошую школу, там и молодежка хорошая, и фарм‑клуб.

Есть откуда черпать игроков, не надо боятся это делать. Что касается чемпионского окна… Поживем – увидим, – сказал президент Федерации хоккея России.

12 комментариев

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личные рекорды это не хоккей
Ответ Shamarin
Детям форму и клюшки берут на Авито и у выросших из нее. В совке играли черти чем и ничего. Спрос рождает предложение, значит не нужен тут завод. Тот же Рома открыл бы его влегкую и зарабатывал.
вот так и живем, носим ношеное, е. бем брошенное за то каток новый и леса до хрена
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Shamarin
Ответ личные рекорды это не хоккей
вместо катков лучше бы хоть одну фабрику открыли по производству экипировки и клюшек, 20к клюшка, 30к коньки и все остальное в том же диапазоне, это еще не для профессионалов а для детей, катки потом пригодятся для заморозки рыбы,там некому играть будет с таким Вашим развитием хоккея
Детям форму и клюшки берут на Авито и у выросших из нее. В совке играли черти чем и ничего. Спрос рождает предложение, значит не нужен тут завод. Тот же Рома открыл бы его влегкую и зарабатывал.
0
0
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личные рекорды это не хоккей
вместо катков лучше бы хоть одну фабрику открыли по производству экипировки и клюшек, 20к клюшка, 30к коньки и все остальное в том же диапазоне, это еще не для профессионалов а для детей, катки потом пригодятся для заморозки рыбы,там некому играть будет с таким Вашим развитием хоккея
+3
-1
+2
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Shamarin
Ответ Max Bochkov
Катков просто не хватило в Питере для победы над ЦСКА. Но СКА молодая команда - сделает выводы и построит много катков...
А чем тебе новые катки не угодили, не тем ли, что там дети занимаются?
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Эдик Горбачёв
Вот так заслуженные люди теряют уважение простого народа ...
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Max Bochkov
Катков просто не хватило в Питере для победы над ЦСКА. Но СКА молодая команда - сделает выводы и построит много катков...
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-2
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J-12
ну повезло Ромке. В финале вообще бы тяжко было против таких ветеранов как Воронков, Сафонов, Евсеев
0
-1
-1
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Al561
Тот случай, когда дедушке пара на пенсию.
Спрятать на дачу, отобрать телефон, пусть перекладывает свои медали, смотрит телек, поливает цветочки))
+8
-2
+6
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riverman1980
— Вы этого заслуживаете!
— Вытащи свой язык из моей жопы, Гарри, обычно так лижут псы. Ты ведь не собака, Гарри?
— Нет! Я не собака!
— Тем не менее... по всем признакам ты самая настоящая собака. По всем, кроме верности.
+5
-2
+3
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Кеша
ЦСКА моложе СКА . Владислав Александрович , уж
Вам то коренному армейцу не пристало подхалимничать выскочкам!
+2
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Rio de Janeiro
Самое главное–у ЦСКА есть авторитетнейший главный тренер к которому даже игроки уровня Григоренко и Окулова не могут не прислушиваться
+10
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Иван Колгашкин
Сегодня вся страна более за ЦСКА! С победой болельщиков и удачи в дальнейшем)
+5
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