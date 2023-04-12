Владислав Третьяк: «Молодая команда СКА совершает ошибки – тренер сделает выводы. У ЦСКА олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Был Гусев, и то не играет»

Владислав Третьяк поделился мнением об итогах серии ЦСКА и СКА.

Команда тренера Сергея Федорова одержала победу со счетом 4-2 в серии финала Западной конференции.

– Хорошие матчи между двумя достойными командами. Но мастерство все‑таки сказалось.

Они не так много бросают, но делают это результативнее и качественнее. Я помню, когда мы играли ЦСКА в Сибири, там «минус 30», холод, они создают момент за моментом.

А у нас два броска – два гола. У СКА сегодня не было таких игроков, которые могли бы завершить момент.

– Ротенберг только что сказал, что у ЦСКА закрывается чемпионское окно.

– У СКА действительно молодая команда, которая совершает ошибки. Тренер сейчас сделает выводы.

ЦСКА – да, более опытная, там есть и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира. Был один , и то не играет.

Посмотрим, что будет делать ЦСКА в следующем сезоне, омолаживание команды – процесс постепенный. Это работа каждодневная. Тем более ЦСКА имеет хорошую школу, там и молодежка хорошая, и фарм‑клуб.

Есть откуда черпать игроков, не надо боятся это делать. Что касается чемпионского окна… Поживем – увидим, – сказал президент Федерации хоккея России.