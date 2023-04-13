Третьяк о поражении СКА: «Качество реализации моментов у ЦСКА выше. Большую роль играло мастерство»

Теги ЦСКА СКА ФХР Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк подвел итоги серии плей-офф между СКА и ЦСКА (2-4).

«У СКА молодая команда, амбициозная, выигравшая регулярный чемпионат, перспективные игроки, имеющие большое желание побеждать. Им не хватает опыта, хотя недавно в Санкт-Петербурге они перебросали ЦСКА раза в два, а результативности нет.

У СКА нет таких мастеров, олимпийских чемпионов, а опыт все же сказывается.

Качество реализации моментов у ЦСКА выше. Много игроков у команды стали чемпионами, потому что в плей-офф совсем другие игры.

Хотя в СКА тоже хорошую игру показывали, если бы реализовали столько своих моментов, то результат был бы другим. Но большую роль играло мастерство», – сказал президент Федерации хоккея России.

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6 комментариев

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barbarian1991
Опять мастерства не хватило. Опять будут составы других команд дербанить.
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Алар
Почему бы не сказать как есть: в СКА нету тренера и в этом дело!
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Кеша
Третьяк хочет на двух стульях усидеть . Скажи честно , что ЦСКА выиграл по делу и без виляний . Хватит делать кумира из Ротенберга . Всем очевидно , что тренерской мысли нет , что там тренерский штаб делает работу - Зубов , Лещев , Шафранов , Брагин и другие.
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Bashibuzuck
Ну, и конечно же, тренер здесь совсем ни при чем😁
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Ми Ша
Владик мечется между двух огней, в роли санитара успокаивает молодого пациента и одновременно в качестве эксперта поёт дифирамбы ЦСКА
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Vanek1
Владислав ну хватит уже лизать Ротенбергу!!!, защекочешь бедолагу.
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