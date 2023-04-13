Третьяк о поражении СКА: «Качество реализации моментов у ЦСКА выше. Большую роль играло мастерство»

Владислав Третьяк подвел итоги серии плей-офф между СКА и ЦСКА (2-4).

«У СКА молодая команда, амбициозная, выигравшая регулярный чемпионат, перспективные игроки, имеющие большое желание побеждать. Им не хватает опыта, хотя недавно в Санкт-Петербурге они перебросали раза в два, а результативности нет.

У СКА нет таких мастеров, олимпийских чемпионов, а опыт все же сказывается.

Качество реализации моментов у ЦСКА выше. Много игроков у команды стали чемпионами, потому что в плей-офф совсем другие игры.

Хотя в СКА тоже хорошую игру показывали, если бы реализовали столько своих моментов, то результат был бы другим. Но большую роль играло мастерство», – сказал президент Федерации хоккея России.

СКА провалил финал Запада: не сдержал чужих лидеров, отказался от своих и был плох в большинстве